Xbox представил 12 консолей Xbox Series S с разными дизайнами Lego Star Wars
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Xbox представил 12 консолей Xbox Series S с разными дизайнами Lego Star Wars

Xbox представил 12 консолей Xbox Series S с разными дизайнами Lego Star Wars


Игровое подразделение Xbox представило сегодня 12 игровых консолей Xbox Series S, выполненных в дизайне Lego Star Wars. Сегодня, 4 мая, празднуется день Звездных Войн, и к этой дате выпущены анонсированные лимитированные консоли. Купить эти приставки будет нельзя — их можно только выиграть в конкурсе Twitter-аккаунта Xbox.

12 консолей Xbox Series S в стиле Lego Star Wars выполнены все в разных дизайнах по известным персонажам саги: BB-8, Боба Фетты, Чубакки, Дарт Мола, Дарт Вейдера, Финна, Кайло Рена, Люка Скайуокера, R2-D2, Рея, Штурмовика и Йоды.

Конкурс продлится до 31 мая 2022 года.

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По материалам: newxboxone

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