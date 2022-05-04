Xbox представил 12 консолей Xbox Series S с разными дизайнами Lego Star Wars

Вадим Карасев





Игровое подразделение Xbox представило сегодня 12 игровых консолей Xbox Series S, выполненных в дизайне Lego Star Wars. Сегодня, 4 мая, празднуется день Звездных Войн, и к этой дате выпущены анонсированные лимитированные консоли. Купить эти приставки будет нельзя — их можно только выиграть в конкурсе Twitter-аккаунта Xbox.

12 консолей Xbox Series S в стиле Lego Star Wars выполнены все в разных дизайнах по известным персонажам саги: BB-8, Боба Фетты, Чубакки, Дарт Мола, Дарт Вейдера, Финна, Кайло Рена, Люка Скайуокера, R2-D2, Рея, Штурмовика и Йоды.

Конкурс продлится до 31 мая 2022 года.