20 крайне оригинальных объявлений, которые точно не останутся без улыбки читателей

Во многих людях спят настоящие креативщики, даже если они об этом ничего не подозревают. В этом легко можно убедиться, прочитав парочку объявлений. Иногда их создатели считают, что для доходчивого объяснения информации простого информационного стиля недостаточно, и выдают такие перлы, что хоть стой хоть падай. Мы собрали для вас несколько примеров весьма оригинальных объявлений.

Да тут сразу нужно заходить

Объявление на входе в магазин с крутой лестницей

Соды и соли не существует, это иллюзия!

Гостеприимство

Очень жаль

Одного из комментаторов это объявление вдохновило на стихи:

Я с детства мечтал зажигать,

Но мне выпал скучный билет:

Здесь только 3Д-печать,

Салютов, интима нет!

mehPushistyi

Кстати, подобное творчество распространено в интернете, есть даже паблик во «ВКонтакте», называется «Вижу рифмы». Как всё это обычно выглядит, можно увидеть в нашем посте.

Калитка безопасности

Конфетки в счёт морального ущерба

Для тех, кому сложно разобрать почерк, поясняем:

Уважаемые жильцы дома!

Я прошу прощения за беспокойство, которое доставляет вам мой автомобиль.

Вопрос с его «голосом» — это будет первое, что я в нём сделаю, и сейчас я ищу для этого возможность. Будьте уверены — поиски не затянутся. Надеюсь, конфетки помогут вам до этого дотерпеть.

С уважением, владелец а/м 563.

Быть Кузьмичом

Колонизацией запахло

До 52 и выше

Логичный вывод

Кормите птиц и собак на своих балконах

Объявление в туалете

Без осуждения

В лучшем случае

Отчаяние 80-го уровня

Доходчивое объяснение

Домик для пальчиков

Предупреждение

Немного доброты напоследок

А ещё одну дозу креатива вы можете получить из подборки шедевров, созданных богами маркетинга.