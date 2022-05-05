20 крайне оригинальных объявлений, которые точно не останутся без улыбки читателей
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20 крайне оригинальных объявлений, которые точно не останутся без улыбки читателей

20 крайне оригинальных объявлений, которые точно не останутся без улыбки читателей

Во многих людях спят настоящие креативщики, даже если они об этом ничего не подозревают. В этом легко можно убедиться, прочитав парочку объявлений. Иногда их создатели считают, что для доходчивого объяснения информации простого информационного стиля недостаточно, и выдают такие перлы, что хоть стой хоть падай. Мы собрали для вас несколько примеров весьма оригинальных объявлений.

Да тут сразу нужно заходить

Объявление на входе в магазин с крутой лестницей

Соды и соли не существует, это иллюзия!

Гостеприимство

Очень жаль

Одного из комментаторов это объявление вдохновило на стихи:

Я с детства мечтал зажигать, 
Но мне выпал скучный билет:
Здесь только 3Д-печать,
Салютов, интима нет!

mehPushistyi

Кстати, подобное творчество распространено в интернете, есть даже паблик во «ВКонтакте», называется «Вижу рифмы». Как всё это обычно выглядит, можно увидеть в нашем посте.

Калитка безопасности

Конфетки в счёт морального ущерба

Для тех, кому сложно разобрать почерк, поясняем:

Уважаемые жильцы дома!
Я прошу прощения за беспокойство, которое доставляет вам мой автомобиль.
Вопрос с его «голосом» — это будет первое, что я в нём сделаю, и сейчас я ищу для этого возможность. Будьте уверены — поиски не затянутся. Надеюсь, конфетки помогут вам до этого дотерпеть.
С уважением, владелец а/м 563.

Быть Кузьмичом

Колонизацией запахло

До 52 и выше

Логичный вывод

Кормите птиц и собак на своих балконах

Объявление в туалете

Без осуждения

В лучшем случае

Отчаяние 80-го уровня

Доходчивое объяснение

Домик для пальчиков

Предупреждение

Немного доброты напоследок

А ещё одну дозу креатива вы можете получить из подборки шедевров, созданных богами маркетинга.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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