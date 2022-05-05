23 человека, которые хотели сделать крутое селфи, а в результате прославились на весь интернет

Все-таки иногда кажется, что селфи лучше запретить на законодательном уровне. Ведь порой в Сеть попадают такие фото, что начинаешь искренне сомневаться в том, что у некоторых людей есть разум.

Итак, перед вами 23 человека, которые хотели сделать крутое селфи, но что-то пошло не так, и они прославились на весь интернет.

1. Главное, чтобы костюмчик сидел, а задний фон, он же совсем не важен

2. Эй, парень, ты там случайно не Немо ищешь?

3. Какой интересный она выбрала постамент

4. В погоне за трендами

5. Кажется, селфи — это страшная неизлечимая болезнь. А в этом случае она может стать и смертельной

6. Роза среди навоза

7. Крутизна просто зашкаливает

8. Судя по лицу кота, держат его за колокольчики, и он явно не в восторге

9. Вызвать монтера? Не, лучше сделать селфи

10. Королева туалетной бумаги на белом троне

11. "Ахаха, опять девушка хотела меня сфоткать"

12. Когда передумала фоткаться с обезьянками, но уже поздно

13. Ребенок как будто говорит: "И вот это она меня будет воспитывать?"

14. Брат всегда украсит ваше селфи

15. Всегда проверяйте фото перед публикацией, всегда

16. Утренний кофе и какающая собака. Что может быть лучше?

17. Мальчики такие мальчики

18. На первый взгляд все нормально. Но стоит только присмотреться...

19. Парень, скажи "кря!"

20. "Отец научился делать селфи и отправил мне вот это. Ему 65"

21. Пожалуй, самое лучшее селфи в зеркале

22. Предательская тень

23. У вас там на заднем плане Волан-де-Морт

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