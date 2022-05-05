23 человека, которые хотели сделать крутое селфи, а в результате прославились на весь интернет
Сегодня, 15:20
Все-таки иногда кажется, что селфи лучше запретить на законодательном уровне. Ведь порой в Сеть попадают такие фото, что начинаешь искренне сомневаться в том, что у некоторых людей есть разум.
Итак, перед вами 23 человека, которые хотели сделать крутое селфи, но что-то пошло не так, и они прославились на весь интернет.
1. Главное, чтобы костюмчик сидел, а задний фон, он же совсем не важен
2. Эй, парень, ты там случайно не Немо ищешь?
3. Какой интересный она выбрала постамент
4. В погоне за трендами
5. Кажется, селфи — это страшная неизлечимая болезнь. А в этом случае она может стать и смертельной
6. Роза среди навоза
7. Крутизна просто зашкаливает
8. Судя по лицу кота, держат его за колокольчики, и он явно не в восторге
9. Вызвать монтера? Не, лучше сделать селфи
10. Королева туалетной бумаги на белом троне
11. "Ахаха, опять девушка хотела меня сфоткать"
12. Когда передумала фоткаться с обезьянками, но уже поздно
13. Ребенок как будто говорит: "И вот это она меня будет воспитывать?"
14. Брат всегда украсит ваше селфи
15. Всегда проверяйте фото перед публикацией, всегда
16. Утренний кофе и какающая собака. Что может быть лучше?
17. Мальчики такие мальчики
18. На первый взгляд все нормально. Но стоит только присмотреться...
19. Парень, скажи "кря!"
20. "Отец научился делать селфи и отправил мне вот это. Ему 65"
21. Пожалуй, самое лучшее селфи в зеркале
22. Предательская тень
23. У вас там на заднем плане Волан-де-Морт
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По материалам: Юмор