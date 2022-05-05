6 фактов об Овнах, про которые вы не знали

Вадим Карасев

Овны являются людьми, которые вечно самые громкие, самые яркие и самые запоминаемые. Все знают, что они эмоциональные и импульсивные, однако, им свойственны и такие качества, о которых вы могли не слышать ранее.

Овны — люди с большим сердцем и уникальным характером. Если ваша жизнь идет наперекосяк, вернуть все на круги своя вам поможет общение с Овном. Это люди с не самой простой, но чистой душой.

Им можно доверять

Да, Овны могут быть крайне эгоистичными, агрессивными и неуступчивыми, но эти качества не должны заставлять вас сомневаться в том, что эти люди крайне честны. Овны ненавидят врать и не любят тех, кто врет. Это честные и открытые люди, которые преимущественно говорят правду. Встречаются индивиды, которые любят приукрасить ту или иную историю, но это исключение из правил. В основном Овнам можно доверять, несмотря на то, что иногда кажется обратное.

У Овнов внутри много переживаний

В основном из-за любви. Проблемы на работе они переживают легко, ровно как и бытовые неурядицы. А вот если в их жизни все плохо на любовном поприще, то тут их оптимизм бессилен. Овнам просто необходимо чувствовать себя любимыми, нужными. Они дарят заботу своим друзьям и второй половинке, потому что искренне верят в то, что их доброта вернется к ним сторицей. Зачастую так и происходит, поэтому все, что им требуется — просто немного подождать.

Овны крайне наивны

Обмануть Овна проще простого, особенно если он вам доверяет или у него попросту нет никакого повода не доверять вам. Это частенько играет с ними злую шутку. С одной стороны, всегда приятно общаться с тем, кто вас любит и не ограничивает ни в чем. С другой стороны, это открывает широкий спектр возможностей для токсичных людей и манипуляторов. Из-за этого Овны часто утопают в разрушительных отношениях, приносящих им боль и страдания.

Они очень быстро прощают

Вы вряд ли сможете найти Овна, которые дуется на всех вокруг неделями. Им просто не свойственно это из-за особенностей энергетики. Эти люди не принимают негативные эмоции и ненавидят переживать о чем-то. Для них гораздо проще простить и отпустить, чем дуться и обижаться на вас, а потом еще и припоминать старые обиды. По этой причине Овны частенько не могут найти общий язык с Девами, Скорпионами.

Овны постоянно торопятся

Многим знакома эта черта характер Овнов, но далеко не все понимают, почему именно они вечно куда-то бегут. Дело в том, что эти люди панически боятся не успеть. Им кажется, что у них в запасе слишком мало времени. Отчасти это так, ведь жизнь весьма скоротечна. Если бы была бесплатная раздача суперспособностей, то типичные Овны совершенно точно выбрали бы себе умение находиться сразу в двух мечтах одновременно или же их выбор пал бы на бессмертие. Мало кто любит жизнь так же, как они.

Невнимательность

Эта особенность характера вытекает из предыдущей. Спешка делает их невнимательными, забывчивыми. Не обижайтесь на Овнов за то, что они забыли про ваш день рождения или наобещали с три короба, а теперь извиняются за то. что обо всем забыли. Они действительно забывают обо всем на свете. Если им дать записную книжку, они и про нее через минуту забудут. Тут нет другого варианта кроме как понять и простить.