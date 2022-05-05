Александр Васильев раскрыл секрет сексуальности Анджелины Джоли
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Александр Васильев раскрыл секрет сексуальности Анджелины Джоли

Александр Васильев раскрыл секрет сексуальности Анджелины Джоли
Историк моды Александр Васильев рассказал, что делает женщину сексуальной.   Ведущий в эфире YouTube-канала Formulamodis рассказал, какая женская прическа является максимально притягательной для мужчин. Некоторые голливудские актрисы вроде Анджелины Джоли давно знают этот секрет и с успехом им пользуются.
Александр Васильев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Анджелина Джоли любит выпускать пряди из своей прически. «Она так торопилась, что все так распустилось и разлохматилось. И вообще она только что с кровати», — говорят ее волосы. И это нравится мужчинам», — заверил Александр Васильев. Сильная половина человечества четко реагирует на подобные импульсы «только с кровати», притягиваясь к таким женщинам словно магнит. Такую же реакцию дают, по словам историка моды, расстегнутые на три пуговицы рубашки.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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