Александр Васильев раскрыл секрет сексуальности Анджелины Джоли

Историк моды Александр Васильев рассказал, что делает женщину сексуальной. Ведущий в эфире YouTube-канала Formulamodis рассказал, какая женская прическа является максимально притягательной для мужчин. Некоторые голливудские актрисы вроде Анджелины Джоли давно знают этот секрет и с успехом им пользуются.Александр Васильев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Анджелина Джоли любит выпускать пряди из своей прически. «Она так торопилась, что все так распустилось и разлохматилось. И вообще она только что с кровати», — говорят ее волосы. И это нравится мужчинам», — заверил Александр Васильев. Сильная половина человечества четко реагирует на подобные импульсы «только с кровати», притягиваясь к таким женщинам словно магнит. Такую же реакцию дают, по словам историка моды, расстегнутые на три пуговицы рубашки.