Анджелина Джоли рассказала о поездке во Львов: "Нет никакого смысла в таком вреде для детей"

Вадим Карасев

Анджелина Джоли, которая на прошлой неделе побывала на Украине, поделилась подробностями своей поездки в инстаграме*. Актриса опубликовала фотографии и рассказала о девочке из Львова, которая нашла "блестящий камень", не понимая, что это осколок снаряда. Его блеск и необычность наверняка привлекут внимание ребенка. При взрыве бомбы или снаряда острые осколки тяжелого металла впиваются в тела тех, кто находится рядом с точкой удара. Многим из детей, с которыми я встречалась, после бомбежки вокзала в Краматорске недавно удалили осколки. Это трудный и болезненный процесс. Фрагменты, которые оказались близко к жизненно важным органам, было слишком опасно удалять, и они остались внутри.

Нет никакого смысла в таком вреде для детей, который выходит за рамки телесных повреждений и наносит эмоциональные и психические травмы, — написала она под постом.





Анджелина Джоли во Львове

Хотя Джоли не стала публично афишировать свой визит на Украину, он привлек много внимания. В сети распространилось видео, как актриса направляется в бомбоубежище после того, как сработала воздушная тревога, а до этого звезда успела посетить кофейню: Джоли сделала заказ, дала автографы и пообщалась с сотрудниками заведения. После ее ухода сотрудник кофейни решил заработать — он попытался продать недоеденный круассан Джоли за 1 млн гривен (около 2,3 млн рублей).

После своей поездки Джоли заявила, что гордится мужеством украинцев. Я горжусь стойкостью, мужеством и достоинством украинского народа. Ужасно видеть, какое влияние все это оказывает на целое поколение украинских детей, — цитирует актрису DailyMail.

После визита актрисы на Украину в сети распространились слухи о том, что актриса хочет усыновить украинского ребенка. Представители актрисы эти слухи опровергли. Напомним, у актрисы шестеро детей, трое из них приемные.

Анджелина Джоли выступила в поддержку жителей Украины сразу после начала военной спецоперации РФ. Актриса организовала сбор средств для помощи беженцам, а также ранее посетила госпиталь в Италии, где лечатся дети с Украины, вынужденные покинуть страну.

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Ксения Смирнова