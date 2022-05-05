Анна Хилькевич об отношениях с Дмитрием Нагиевым

35-летняя певица Анна Хилькевич призналась, что ей очень понравилось. Артистка приняла участие в съемках второго сезона сериала «В активном поиске», где ее партнером стал Дмитрий Нагиев. Актер, как известно, играет роль совладельца рекламного агентства, который пытается наладить личную жизнь после того, как у него обнаружился десятилетний сын. Хилькевич же стала одной из претенденток в жены Нагиева. Звезда «Универа» призналась, что была рада работать с Дмитрием в кадре, поскольку они давно знакомы. «Впервые мы встретились на проекте Первого канала «Большие гонки», где он был ведущим… У нас отличный творческий контакт. Дмитрий — профессионал, мастер, всегда что-то подсказывает, предлагает свои варианты той или иной сцены. С ним очень комфортно работать», — уточнила Анна.Дмитрий Нагиев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Хилькевич, у нее с актером сложились близкие, приятельские отношения. И хотя многие считают его довольно жестким и ироничным человеком, Анна, наоборот, отзывается о нем с теплотой. «Сколько лет мы с ним знакомы, он всегда был очень внимательным и заботливым. Таким и остался. И очень надеюсь, что не поменяется», — цитирует артистку Teleprogramma.pro. К слову, Нагиев тоже положительно отозвался о работе с Хилькевич, хоть и не столь сердечно. Актер отметил, что доволен тем, каких партнерш ему подобрали в сериале, но уклонился от ответа, кто ему понравился больше всего. «Очень неплохой кастинг. Действительно неплохо выбраны актрисы. Многие прислушиваются к тому, что говорит режиссер, к тому, что говорю я не потому, что я сильно талантливый, хотя это факт, а потому что я прожил первый сезон и понимаю, как все монтируется и строится», — добавил Дмитрий.