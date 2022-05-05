Assassin’s Creed Origins все ближе к релизу в Game Pass

Вадим Карасев





Несколько недель назад Microsoft сообщила, что больше игр Ubisoft со временем будут появляться в подписке Game Pass. Одна из игр, которая была анонсирована к появлению в скором времени в подписке — это Assassin’s Creed Origins. Но на данный момент нет точной даты, когда игра станет доступна игрокам в Game Pass на Xbox и PC.

Появились косвенные признаки, что выход Assassin’s Creed Origins в Game Pass близок. Игра появилась в Microsoft Store в версии для PC, ранее на PC она была доступна только в лаунчере Ubisoft и Steam.





Отметим, что появление Assassin’s Creed Origins в Microsoft Store для PC — это верный признак скорого добавления игры в Game Pass. Ранее такая ситуация была с трилогией Mass Effect — игру добавили в Microsoft Store для PC, а примерно через месяц она стала доступна в подписке.