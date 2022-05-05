Белла Хадид стала амбассадором бренда Swarovski: новая кампания с участием модели
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Белла Хадид стала амбассадором бренда Swarovski: новая кампания с участием модели

Белла Хадид стала амбассадором бренда Swarovski: новая кампания с участием модели

Белла Хадид стала новым амбассадором бренда украшений Swarovski. В сети уже появилась первая красочная кампания с участием модели, за съемку которой отвечал знаменитый дуэт фотографов — Мерт Алас и Маркус Пигготт.


Белла Хадид


На кадрах Белла представила новые творения креативного директора Swarovski Джованны Энгельберт — сверкающие разноцветные колье, браслеты и серьги, напоминающие карамельки.

Новая кампания рассчитана на новое поколение поклонников моды, ну а Хадид, по мнению Энгельберт, как никто другой, отражает дух новой моды.

Она многогранный персонаж, который избегает рамок и соответствия правилам. Она легко переходит от спортивного стиля к гламурному, оставаясь при этом уверенной в себе девушкой,

— прокомментировала креативный директор Swarovski.  






Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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