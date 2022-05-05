Боевики с «Азовстали» предложили обменять мирных жителей на продукты
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Боевики с «Азовстали» предложили обменять мирных жителей на продукты

Боевики с «Азовстали» предложили обменять мирных жителей на продукты

Тема: Военная операция на Украине


11:07  Автор: Варвара Комарова


Источник: РИА Новости



Украинские боевики предложили обменять находящихся на территории завода «Азовсталь» мирных жителей на продукты и лекарства. Об этом сообщил представитель штаба операции по освобождению предприятия, передает РИА «Новости».

По его словам, в штабе вынуждены поддерживать контакты с бойцами полка «Азов» (в России в отношении его участников заведены уголовные дела) и представителями СБУ в интересах спасения гражданских. В данный момент на территории может находиться более 200 мирных жителей, в том числе женщин, детей и стариков.

«В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки — пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, — теперь будут только обменивать», — цитирует агентство представителя штаба.

Сейчас, по его данным, в катакомбах комбината могут находиться более 200 гражданских людей, включая женщин, детей и стариков.

Россия несколько раз объявляла режим тишины для вывода мирных жителей с территории завода в апреле, но он постоянно срывался. 1 мая Минобороны РФ впервые сообщило об эвакуации мирного населения с территории комбината. Вооруженные силы РФ в очередной раз заявили об открытии гумкоридоров 5, 6 и 7 мая с 8:00 до 18:00 по московскому времени. В указанные периоды российские военнослужащие и формирования Донецкой Народной Республики в одностороннем порядке прекратят любые боевые действия, подразделения отведут на безопасное расстояние.


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#военные #Украина #Донбасс


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# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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