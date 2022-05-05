Чулпан Хаматова стала объектом розыгрыша Вована и Лексуса
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Чулпан Хаматова стала объектом розыгрыша Вована и Лексуса

Чулпан Хаматова стала объектом розыгрыша Вована и Лексуса
Актриса Чулпан Хаматова ответила на каверзные вопросы. Артистка после начала украинских событий сбежала в Латвию. Она решила эмигрировать и не собирается возвращаться в Россию. Однако обрывать окончательно связи с Родиной не хочет. Накануне пранкеры Вован и Лексус, известные своими громкими разоблачениями, позвонили Чулпан Хаматовой от лица посла Украины в Литве. Они пообщались с актрисой в своей YouTube-программе «ВиЛ Шоу» на самые разные темы, и она не заподозрила ничего особенного в этом разговоре.
Чулпан Хаматова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В частности, ее спросили, может ли она оборвать с Россией связи окончательно, она ответила: «Я звоню друзьям. Как можно оборвать связи с Россией? В России огромное количество порядочных людей». А вот на вопрос, собирается ли она работать на Родине, сначала ответила «да», а потом передумала и сказала «нет». Тут же, в шоу, пранкеры обсудили Хаматову и ее разговор с актрисой Татьяной Васильевой. И она призналась, что сказала бы при встрече Чулпан. «Ты дура», — адресовала ей оскорбление звезда.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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