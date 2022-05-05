День иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» 5 мая 2022 года
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День иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» 5 мая 2022 года

День иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» 5 мая 2022 года

В православном мире почитанию святых ликов отводятся определенные дни, и 5 мая верующие смогут помолиться перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша»«. Чудотворный лик помогает каждому, кто откроет свое сердце и искренне попросит о поддержке.


Существует много икон Богородицы, которые обладают исключительными свойствами и чудодейственной силой. Лик «Неупиваемая чаша» считается одним из таких, и эксперты сайта dailyhoro. ru рекомендуют подробнее узнать о том, в чем помогает эта икона. Искренние молитвы перед иконой помогут справиться с трудностями и найти путь к счастью.

Как празднуют день иконы «Неупиваемая чаша» в 2022 году

Икону восстановили в конце двадцатого века, и празднование в честь обретения святого лика приурочили ко дню преставления преподобного Варлаама Серпуховского — 5 мая. В этот день священнослужители проводят особую литургию, вспоминая момент появления чудотворной иконы, а также рассказывают о чудесах, явленных образом Богородицы.

Перед святым ликом молятся, прося у Божией Матери:


исцеления от недугов, в том числе душевных ран;
помощи в преодолении тяги к спиртному и борьбе с вредными привычками;
поддержки на пути исцеления от пагубных пристрастий и привязанностей;
укрепления в вере.

В день почитания чудотворного лика важно противостоять любым слабостям, отказаться от увеселительных мероприятий и провести время в кругу близких людей.


В день памяти иконы строго запрещается употреблять алкогольные напитки, поддаваться любым пагубным пристрастиям, а также заниматься непристойными вещами, которые противоречат канонам церкви.

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По материалам: dailyhoro.ru

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