Елена Проклова рассказала об отношении с бывшим мужем

Актриса Елена Проклова в прошлом году пережила инсульт, но по слухам, она еще содержит бывшего мужа. С третьим мужем Андреем Тришиным Елена Игоревна развелась в 2015 году. Однако, по слухам, актриса продолжает обеспечивать экс-супруга и даже поселила его в своем доме. В прошлом году Елена Проклова призналась, что бывший муж помогает ей строить коттедж в Сочи. Если тогда артистка увильнула от вопроса, содержит ли она Тришина, то сейчас расставила все точки над «i». Актриса заверила: она не обеспечивает экс-возлюбленного, но по-дружески общается и помогает. «Меня упрекают: «Зачем же ты так говоришь про бывшего?». Я отвечаю: «Да никогда в жизни такого не говорила, он самостоятельный человек. Да, мы помогаем друг другу: то он мне, то я ему — это нормальные человеческие отношения. А вот то, что я его содержу, неправда», — сказала 68-летняя Елена Игоревна 7days.ru.Елена Проклова с экс-супругом Андреем Тришиным - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) При этом звезда кино не стала отрицать, что Тришин живет в ее доме. «Андрей руководит стройкой. Еще там находится моя подруга — Маргошечка Ремпель, которая всю жизнь следила за моим здоровьем, а сейчас помогает, делает массаж, привозит какие-то продукты, всячески меня морально поддерживает. За мной тут уход и внимание», — отметила Проклова. «Я думала, что продолжать жить в таком состоянии нет никакого смысла. Неинтересно, не надо... На руках у близких? За что им такое наказание? И мне наказание — видеть, как они со мной мучаются? Это была моя главная мысль — не допустить, не остаться в таком состоянии. Доходило до того, что я прикидывала, где достать яд на тот случай, если не смогу восстановиться. Постепенно стала анализировать: а что это у меня такое упадническое настроение? Пока жива, ничего не потеряно. Я стала разговаривать с врачами. Они сказали, что в этом состоянии очень многое зависит от самого больного, как он над собой работает, как заставляет себя каждый день сделать чуть больше...» — разоткровенничалась знаменитость.