Федяев: Разделение электросамокатов на категории поможет снизить риск аварий

18:50 Автор: Дмитрий Литвинов

Более жесткий контроль и строгие меры ответственности следует применять к владельцам личных средств индивидуальной мобильности, поскольку электросамокаты пока законодательно не урегулированы. Об этом «Парламентской газете» сказал первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Парламентарий поддержал идею о разделении электросамокатов на личный и коммерческий транспорт. Ранее такое предложение в беседе с «Парламентской газетой» озвучил глава петербургского Заксобрания Александр Бельский.

В Англии на частном самокате можно кататься только на частной территории, что правильно, считает Павел Федяев. «На улицах там по закону можно ездить только на арендных, потому что эта техника управляема с помощью программного обеспечения, у нее есть законопослушные хозяева — юридические лица, которые заинтересованы в том, чтобы вести бизнес, и поэтому в большинстве случаев договороспособны», — прокомментировал депутат.

Частный транспорт не регулируется пока никак, воздействовать на самокатчика можно, если уже случилось столкновение и есть пострадавшие, добавил Федяев. Чтобы снизить степень риска, по его мнению, обязательно нужно делить средства индивидуальной мобильности на частные и прокатные, и применять к личным другие, более жесткие системы контроля и мер ответственности.

В свою очередь координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов заявил «Парламентской газете», что инициатива о разделении электросамокатов на целевые категории — правильная, но она будет играть свою роль тогда, когда в законе появится понятие таких электрических гаджетов.

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