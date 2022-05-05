Филипп Киркоров собирается бежать из страны, заявила Кормухина

Ольга Кормухина высказалась о поведении певца Филиппа Киркорова. На днях Филипп Киркоров отметит свой юбилей. Поп-королю исполнилось 55 лет. В честь этого он устроил грандиозный концерт в Кремлевском дворце, во время которого объявил о сокращении своей команды. Причину артист определил как возможность таким способом экономить. Певица Ольга Кормухина считает, что дело в другом. Мыслями она поделилась в своем телеграм-канале.Филипп Киркоров с детьми - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Если верить слухам из тусовки, процесс пошел… Филя уволил большую часть своей команды. Поговаривают, что летит в Израиль. Но процесс «дефилизации», думаю, этот демарш не остановит. Слишком далеко занесло пассажира», — высказалась Кормухина. Напомним, ранее Киркорова раскритиковали за номер, в котором он взбирался по поваленному кресту. Свое негодование по этому поводу высказали Мария Шукшина, Борис Корчевников.