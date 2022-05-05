Филиппа Киркорова раскритиковал известный блогер

Певец Филипп Киркоров оказался целью нападков, или все сделано специально и гениально. Артист, во всеуслышание высказавшись в защиту Галкина, просто старается отвлечь внимание от своей персоны, считает блогер Гурьянова. Известный блогер Аксинья Гурьянова прокомментировала скандальное выступление Филиппа Киркорова на сцене Кремлевского дворца с крестом. Девушка убеждена: то, что происходило на сцене во время номера поп-короля, подлежит всяческому осуждению. Пляски на кресте и полуголые «монахини» — это прямое оскорбление чувств верующих.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Мы живем не просто в России. Мы живем в православной мировой державе. Подобные шоу с осквернением религии должны быть запрещены», — отметила Гурьянова. Гурьянова также подчеркнула, что для нее все звания и награды артиста теряют значение после такого поступка, у нее вызывает отвращение и изумление обнаружившаяся бездуховность поп-короля. Это же относится и к словам Киркорова в защиту Максима Галкина, которого Маргарита Симоньян назвала геем. По мнению Гурьяновой, это лишь попытка Киркорова отстраниться от подобного подозрения, отвлечь внимание от себя, сообщает телеканал «360».