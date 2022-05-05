Harper's Bazaar, Esquire и Cosmopolitan будут выходить под новыми названиями после отзыва лицензий
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Harper's Bazaar, Esquire и Cosmopolitan будут выходить под новыми названиями после отзыва лицензий

Harper's Bazaar, Esquire и Cosmopolitan будут выходить под новыми названиями после отзыва лицензий

Журналы Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Esquire и другие издания бренда Independent Media поменяют названия и концепцию после того, как конгломерат Hearst отозвал лицензии на фоне военной спецоперации РФ на Украине. Об этом изданию Peopletalk рассказала гендиректор компании Наталья Веснина.

Она отметила, что проекты получат новые имена, которые будут известны уже в ближайшее время, и станут новой версией "привычных продуктов с расширенной концепцией".

Отзыв лицензии в нашем случае означает обязательную смену названия брендов Hearst, что мы постепенно и реализовываем. Безусловно, этот процесс нельзя назвать комфортным, потому что именно наши локальные команды наполняли эти бренды смыслом, вкладывали в них душу, активно развивали на всех площадках и сделали их всеобщими любимцами россиян.

Мы признательны Hearst за сотрудничество, но сейчас у нас отличный шанс идти вперед самостоятельно. При этом состав редакций и руководители изданий будут сохранены. По словам Весниной, новые издания будут выпускать постепенно. Вопрос, будут ли выходить печатные версии журналов, пока остается открытым.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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