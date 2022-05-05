Инсайдер подогревает интерес к эксклюзиву Xbox — Project Belfry

Вадим Карасев





Еще в прошлом году появились слухи сразу от нескольких инсайдеров, что студия Stoic (известная по серии The Banner Saga) работает над эксклюзивом Xbox, который пока не представлен. Инсайдеры называют проект Project Belfry, но официальных подтверждений его существования все еще нет. Велика вероятность, что игра будет представлена уже в этом году.

Известный игровой инсайдер Джез Корден подогревает интерес к Project Belfry. В Twitter он написал, что узнал некую деталь об игре, которая теперь заставляет его еще активнее ее ждать:

Хм, я недавно узнал кое-что об эксклюзивной Xbox-игре Stoic «Project Belfry», и это значительно повысило мой интерес к игре. Похоже, это может быть неплохо.

Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что Project Belfry может выйти уже в этом году.