Испанский суд оставил блогера Шария на свободе под подписку о невыезде
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Испанский суд оставил блогера Шария на свободе под подписку о невыезде

Испанский суд оставил блогера Шария на свободе под подписку о невыезде

15:36  Автор: Иван Попов



Испанский суд постановил отпустить на свободу под подписку о невыезде украинского блогера Анатолия Шария, задержанного накануне по запросу Киева. Об этом заявили в Национальной судебной коллегии Испании, передает ТАСС.

Служба безопасности Украины подозревает Шария в государственной измене. Он был задержан испанскими правоохранителями 4 мая по запросу от украинских силовиков.

Как сообщили в испанской судебной коллегии, в отношении Шария «было принято решение о временном освобождении с мерами пресечения». У него изъяли паспорт и запретили ему покидать территорию страны. Кроме того, блогер должен будет отмечаться в суде не реже двух раз в месяц. Судья принял данное решение, так как «не обнаружил предпосылок для временного заключения подозреваемого под стражу».


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Анатолий Шарий — украинский журналист, блогер и политический активист. С 2012 года постоянно проживает на территории Евросоюза, где получил политическое убежище. В 2019 году основал всеукраинскую политическую партию своего имени, запрещенную киевскими властями в марте 2022 года.

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По материалам: pnp.ru

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