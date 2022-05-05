Иван Ургант собирается на гастроли в Германию

Телеведущий Иван Ургант, пока его вечернее шоу не выходит в эфир, решил выступить в Германии вместе со своими коллегами. С конца февраля популярное шоу «Вечерний Ургант» не выходит в телеэфир — вместо него ведется информационное вещание. А вот сам Иван подвергся жесткому хейту со стороны общественно-политических деятелей за свой спешный отъезд. Теперь выяснилось, что за границей шоумен решил заработать. В трех городах Германии — Дортмунде, Оффенбах-ам-Майне, Карлсруэ — 3-5 июня пройдут выступления ведущих «Вечернего Урганта» во главе с Иваном. Объявления об этом уже развешаны на улицах вышеуказанных населенных пунктов.Вместе с Дмитрием Хрусталевым, Аллой Михеевой и группой «Фрукты» Иван Андревич обещает показать сценическую версию популярного проекта.Иван Ургант, Дмитрий Хрусталев и Алла Михеева Примечательно, что на афишах красуется слоган «Мировое турне Вечерний Ургант Live». Покажут ли эти выступления в качестве телевизионной версий, пока неизвестно, так как обычно съемки проходят в Останкино, а в конце сезона чаще всего команда уезжала в родной Петербург, чтобы провести несколько спецвыпусков. Цены на билеты на мероприятия в Германии стартуют от 39 евро — самые дорогие места обойдутся в 150 евро. В переводе на рубли это примерно от 3 до 10 тысяч рублей.Отметим, что Иван Ургант в марте на некоторое время уехал из России в Израиль, после чего получил тонну хейта не только от поклонников, но и от коллег по шоу-бизнесу. Многие не понимали, как один из известных телеведущих России в такой момент может оставить страну. Страсти не улеглись даже после слов кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который называл Ивана большим патриотом. Позже СМИ узнали, что Ургант продает шикарные квартиры в столице и загородный особняк, сделав вывод, что ведущий собирается навсегда распрощаться со страной. Сам шоумен не спешит комментировать выпады в свой адрес. Более того, недавно его увидели в студии Первого канала. Готовит ли он перезапуск программы или же инициирует новые проекты, пока непонятно.