Иван Ургант высказался о концертном туре по Германии

Как пишут СМИ, телеведущий Иван Ургант собирается на гастроли в Германии. Шоумен прокомментировал информацию. Иван Ургант, как пишут СМИ, отправится с концертным туром по Германии — вместе с коллегами Дмитрием Хрусталевым и Аллой Михеевой телеведущий и шоумен покажет сценическую версию «Вечернего Урганта». Шоу перестало выходить в эфир Первого канала после начала военной спецоперации РФ на Украине из-за общественно-политической ситуации. Афиши концертов, которые пройдут в немецких городах уже в начале июня, появились на сайте Stars Arena. Концертная программа получила название «Мировое турне "Вечерний Ургант Live». Цены на билеты начинаются от 39 евро (три тысячи рублей).Иван Ургант Как пишет StarHit со ссылкой на источник, концертный тур должен был состояться еще в прошлом году, однако был перенесен из-за пандемии. Кроме того, инсайдер предположил, что шоу может быть снова перенесено из-за политической ситуации.Иван Ургант прокомментировал новости о гастролях телеграм-каналу «Радиоточка НСН» и заявил, что эта информация не соответствует действительности. «Мы никуда не едем, это все было запланировано давно, еще до всего. Сейчас информация не соответствует действительности. Я не знаю, кто это продает, мы не едем никуда. Если опровергать вообще все, что пишут про меня в интернете, я боюсь, что мне не хватит времени ни на что, даже на семью. К сожалению, такое время, что все, что у людей в голове в самых разных фантазиях возникает, неожиданно вдруг оказывается на бумаге или в каких-то телеграм-каналах. Я уверен, что люди вдумчивые и внимательные этому не верят, потому что это глупости», - высказался Ургант. «На всякий случай давайте поклянемся, что гастрольные туры и продажу недвижимости (особенно несуществующей) я тоже анонсирую здесь»,- написал Ургант в своем телеграм-канале. Ранее Ивана Урганта заподозрили в эмиграции из России (после того, как он выступил против военной спецоперации РФ на Украине), однако телеведущий прокомментировал слухи и опроверг планы покинуть Россию.