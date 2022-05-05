Иван Жидков показал подросших сына и дочь от Татьяны Арнтгольц

Звезда сериалов, 38-летний актер Иван Жидков провел майские праздники с детьми. Артист поделился фото с прогулки. Знаменитый актер Иван Жидков — дважды отец. В браке с актрисой Татьяной Арнтгольц у звезды картин «Нулевой километр» и «Черная молния» родилась дочь Мария (в сентябре девочке исполнится 13 лет), а в отношениях с моделью Лилией Соловьевой — сын Степан (в октябре мальчику исполнится 5 лет). Несмотря на тотальную занятость, Жидков максимум времени уделяет наследникам. Артист разместил в своем аккаунте социальной сети фото с наследниками, сделанное во время прогулки в парке. На нем Иван Жидков вместе с сыном и дочкой позируют, сидя на лавочке.Иван Жидков с детьми «С подростками❤️», — подписал кадр звездный отец. Поклонники отметили, насколько дети успели подрасти — особенно Мария. Кроме того, подписчики замечают, что девочка все больше становится похожей на своего знаменитого отца: «Дочурка все больше и больше становится похожа на папулю 💖», «Как дочка похожа на вас! 🔥», «Мария папина дочь, очень похожа на папу!!!», «Дети очень на вас похожи, вы классные!». Напомним, Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков были в официальном браке с 2008 по 2013 годы. После расставания они продолжили общаться ради общей дочери. С матерью своего сына Жидков расстался в 2018 году.