Ивана Урганта жестко посмеялся над режиссером Бояковым

Актер и ведущий Иван Ургант едко ответил на выпады Эдуарда Боякова. Артист, который спешно уехал из страны после начала спецоперации, стали считать самым настоящим предателем. Нелестно о телеведущем отозвались многие деятели культуры и шоу-бизнеса. Среди них театральный режиссер Эдуард Бояков. В пылу гнева Эдуард Владиславович грозился даже плюнуть Ивану в лицо при личной встрече. Правда, потом, поостыв, обещал извиниться перед телеведущим, оправдываясь шквалом эмоций. Но Иван, похоже, не намерен спускать ему это с рук. «Как вы понимаете, все глупости, написанные и сказанные про себя, комментировать не собираюсь. Но есть один выдающийся случай, о котором стоит упомянуть. Итак… Эдуард Б., прослышав о вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства. С одной стороны, как учили меня старшие товарищи, — не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард — человек основательный, глубокий, начнет копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время рискует самозахлебнуться, тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны…Иван Ургант - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Нет, сказал я себе, ты не имеешь права молчать. Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать! Извинения ваши прошу мне не присылать, ибо ввиду стесненных жизненных обстоятельств временно не имею возможности подтираться смартфоном», — съязвил 44-летний шоумен. Напомним, с недавних пор в адрес Ивана Урганта началась настоящая травля. Поговаривали, что телеведущий больше не будет работать на Первом канале и вести свое вечернее шоу. Пока эта информация не получила подтверждения, да и сам Иван предпочитает не высказываться по поводу перемен на профессиональном поприще. Лишь недавно коллега Урганта Ирена Понарошку заявила, что он не продавал свое имущество в России, как считала общественность. «Иван Андреевич, а почему вы не скажете всем, что вы в Москве, что не продаете никакую недвижимость, никуда не эмигрируете, что уезжали всего на несколько дней по семейным делам?» — «Потому что, Ирена, оправдываться — это унизительно: кому надо, тот все понимает», — опубликовала Понарошку фрагмент разговора с коллегой в личном блоге.