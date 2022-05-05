Экс-супруга Ромы Жукова рассказала о детях

Бывшая жена певца Роман Жукова поделилась своими переживаниями. В 2012 году в звездной семье произошло горе — дочь Елены и Романа Лиза погибла, попав под качели. В момент, когда произошла трагедия, бывшая жена музыканта за границей рожала шестого ребенка. Елена не раз отмечала, что 2012 год для нее разделился на счастье и горе. Пока Жукова рожала в Австралии дочь Вику, в Москве трагически погибла пятилетняя Лиза. «С Викусей я прошла мощные испытания… Когда она рождалась, в этот период ушла из жизни Елизавета. Горе и радость в один миг я испытала. Сейчас с Викусей занимаются специалисты, психологи, дефектологи, логопеды, так как перенесенный стресс во время родов сказалась на малышке Вике. Ну ничего страшного, справимся! Маленькими шагами мы идем вперед… Благодарю кризисный центр за поддержку мне и моим детям, школу, в которой Вика учится (с ней также дополнительно занимаются). В каждой семье есть проблемы, и это нормально. В каждый дом может постучаться беда, и главное помогать друг другу — поддержка в наше время очень нужна!» — написала в личном блоге многодетная мама.Роман Жуков - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Помимо Вики, Елена воспитывает Полину, Анжелику, Софию, Никиту и Стивена. После развода с Романом многодетная мать практически сама тянет детей. Дело в том, что 55-летний исполнитель хитов «Первый снег» и «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики» перестал общаться с наследниками и лишь раз в месяц перечисляет им алименты. По словам Жукова, он не принимает активное участие в жизни детей, потому что Елена всячески препятствует. Якобы экс-жена делает все, чтобы настроить наследников против него. «Я чувствую, когда жена просит детей трясти с папы деньги. Мол, мы уже на кассе, переведи нам. Переживаю, ведь она им психику портит. Какие-то попрошайки… Ну, если мой сын как осел ведет себя, неужели я не могу назвать его ослом?» — возмущался артист.