Эти 2 новинки сегодня присоединяются к подписке Game Pass
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Эти 2 новинки сегодня присоединяются к подписке Game Pass

Эти 2 новинки сегодня присоединяются к подписке Game Pass


Подписка Game Pass сегодня, 5 мая, пополнится двумя новинками. Сразу после релиза в подписку на Xbox и PC добавят игры Trek to Yomi и Citizen Sleeper.

Отметим, что в настоящий момент релиз обеих игр еще не состоялся. Они станут доступны игрокам около 19:00 по московскому времени.

Trek to Yomi


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Trek to Yomi

Молодой самурай Хироки поклялся умирающему мастеру, что защитит свой город и дорогих людей от любых угроз. Столкнувшись с трагедией, юноша должен исполнить долг и в одиночку отправиться в путешествие за гранью жизни и смерти, чтобы преодолеть себя и определить свою судьбу.
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Citizen Sleeper


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Citizen Sleeper

Ролевая игра на руинах межпланетного капитализма. Живите жизнью сбежавшего рабочего, выброшенного на беззаконную станцию на окраине межзвездного общества. Вдохновленные гибкостью и свободой TTRPG, исследуйте станцию, выбирайте друзей, убегайте от своего прошлого и меняйте свое будущее.
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По материалам: newxboxone

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