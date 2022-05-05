Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: до 8 мая
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Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: до 8 мая

Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: до 8 мая


На этих выходных, с 5 по 8 мая, игроки на приставках Xbox One и Xbox Series X | S смогут бесплатно играть в 3 проекта — это игры Call of the Sea, Sid Meier’s Civilization VI и Overcooked! All You Can Eat.

В рамках акции Free Play Days игроки имеют доступ к полным стандартным версиям указанных проектов, то есть у них есть возможность пройти за выходные игры полностью. Напомним, что доступ к играм по Free Play Days имеют подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate.

Call of the Sea


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Call of the Sea

1934 год, где-то в южной Полинезии. Нора пересекла океан, пытаясь найти пропавшую экспедицию ее мужа, и оказалась на тропическом острове — безымянном, всеми забытом, хранящем память о древней цивилизации.
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Sid Meier’s Civilization VI


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Sid Meier’s Civilization VI

Civilization — это серия пошаговых стратегий, основанная легендарным дизайнером Сидом Мейером, главная задача в которой — создать империю, способную выдержать испытание временем.
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Overcooked! All You Can Eat


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Overcooked! All You Can Eat

Overcooked!, Overcooked! 2 и весь дополнительный контент смешали вместе и подали в обновленном изысканном издании!
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По материалам: newxboxone

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