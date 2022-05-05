Кисляк: Шаги России на Украине абсолютно оправданы
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Кисляк: Шаги России на Украине абсолютно оправданы

Кисляк: Шаги России на Украине абсолютно оправданы

Тема: Военная операция на Украине


12:47  Автор: Юлия Катенёва



Шаги России на Украине оправданы, поскольку на момент начала спецоперации решить проблемы украинского кризиса дипломатическим путем не удалось. Об этом заявил в беседе с «СенатИнформ» первый зампред Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк.

По его словам, разговоры и попытки заключения Минских соглашений — «все это не работает», благодаря последовательной политике Киева и поддерживающих западных стран.

«Наши шаги оправданы, и я абсолютно уверен, что они будут не только доведены до конца — до решения целей, поставленных Президентом Российской Федерации — но и на всем этом пути они будут поддержаны российскими гражданами», — указал сенатор.

Кисляк отметил, что сторонниками антироссийской риторики является коллективный Запад, который во многом повторяет по составу НАТО. Однако, если оценить численность стран-членов ООН, в которую входят 193 государства, становится очевидно, что приверженцев прозападной политики в отношении Москвы далеко не большинство.

У России есть много добрых партнеров и друзей, которые поддерживают позицию Москвы по установлению «нормального международного порядка, основанного на уважении интересов друг друга», подчеркнул сенатор.



#США #Украина #НАТО

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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