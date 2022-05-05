Ксения Собчак разоблачила аферу на благотворительности

Ведущая и журналистка Ксения Собчак в шоке от наглости блогерши. В 2004 году Наталья Водянова основала благотворительный фонд «Обнаженные сердца». А спустя 11 лет вместе с бизнесвумен Полиной Киценко организовала специальный забег в его поддержку. Совсем скоро стартует новый марафон, однако Ксения Собчак сомневается, что деньги действительно поступят детям. Очередной забег «Бегущие сердца» состоится уже 28 мая. В этот раз вырученные деньги направят в фонд Константина Хабенского. Средства помогут обеспечить реабилитацию детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга. Однако за благородным поступком, по словам Ксении Собчак, скрываются неприятные подробности. Телеведущая рассказала, что соосновательница марафона не та за кого себя выдает.Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Нет слов, чтобы описать организатора, которая в обход фонда «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой и пользуясь его безупречной репутацией делает в этом году забег, используя брендинг, который, конечно же, Полина Киценко зарегистрировала на себя молниеносно еще в самом начале их совместного пути, во всех вариациях, мы проверяли. Полина не первый раз ведет себя непорядочно. И каким образом был согласован забег и у кого опять что было безвозвратно одолжено в этом году. Интересно, какие крохи получит фонд, ведь единственный, кто в плюсе от любых мероприятий — это всегда только сама Полина», — заявила журналист в личном Telegram-канале.