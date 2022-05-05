Лиза Арзамасова поделилась раритетным фото, на котором ей 4 года

Актриса Лиза Арзамасова показала себя в 4 года и воспроизвела разговор с мудрой мамой. В своих многочисленных интервью звезда сериала «Папины дочки» не раз вспоминала, что впервые оказалась в кадре в 5 лет, а на сцене театра — в 8 лет. Елизавета Арзамасова подчеркивала, что мама — ее лучший друг (Юлия всегда поддерживала желание дочери попасть в театр и кино). 27-летняя актриса уверяет, что не так сильно привязана к профессии, как это может показаться. Но ее поклонники считают, что актерское дарование проявилось у Арзамасовой в самом раннем возрасте. Такие выводы подписчикам Елизаветы позволил сделать кадр, который актриса опубликовала в своем аккаунте в социальной сети. На черно-белом снимке маленькая Лиза примеряет шляпу и широко улыбается.Лиза Арзамасова в 4 года «Детский альбом. Мне почти 4 года. Я очень хорошо помню, в каком путешествии был сделан этот снимок. «Произвожу впечатление»(с) ☺️», — подписала кадр Арзамасова. Елизавета пересказала разговор с мамой о том, что та делает, когда ей страшно и грустно. Юлия ответила, что она в такие моменты «производила впечатление», что является самой беззаботной и веселой на свете. «На тебя маленькую, чтобы ты даже не почувствовала, что что-то плохое происходило. На родителей, чтобы они не волновались и думали, что у меня всегда всё в порядке. Ну и на друзей, чтобы и меня не ослабляли жалостью, и сами не раскисали в трудной ситуации», — вспомнила Елизавета слова своей мудрой мамы. Подписчики остались под впечатлением от фотографии 4-летней Арзамасовой: «Артистка», «Забавная девчушка!!», «Вы прелесть, Лиза! Фотография бесподобна», «Какая яркая красивая и очень классная малышка!», «Какая красатулька!». Напомним, в декабре 2020 года Елизавета Арзамасова официально оформила отношения с Ильей Авербухом, серебряным призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити по танцам на льду. В середине августа 2021 года у супругов родился сын Лев.