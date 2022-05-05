Любовь Успенская, как оказалось, получает пенсию в США

68-летняя певица Любовь Успенская объяснила, как ей удалось заработать себе пенсию в Америке. Любовь Залмановна родилась на Украине, долгое время жила и работала в Америке, теперь же жизнь артистки неразрывно связана с Россией. При всем при этом Успенская получает пенсию в США. Как оказалось, в Штатах артистка работала, поэтому ей полагаются выплаты. «Получаю пенсию в Америке. Она просто положена всем, кто имел в США бизнес, платил налоги. Сумма небольшая, но капает. Даже не трачу ее, но мало ли что», — призналась 68-летняя Любовь Успенская в шоу «НеДудь» с Никитой Никитиным на «Новом Радио».Любовь Успенская К слову, Любовь Залмановна не скрывает — она довольно неплохо зарабатывает в России. Исполнительница гордится тем, что была востребована даже в кризисное время. «Я как хорошее вино — с каждым годом все дороже, — кокетничает артистка. — Я приехала в Россию в 1994 году. Мой гонорар составлял тогда три тысячи долларов, и это было много. Но я столько денег отдавала музыкантам. Работала каторжно. Сейчас даже не считаю, сколько трачу. У меня нет цели откладывать деньги — настолько уверена в том, что не предвидится проблем в финансовом плане. Даже в кризис, когда не было сольных концертов, зарабатывала на корпоративах. В день у меня могло быть по четыре таких выступления. Меня даже как-то коллеги подкалывали, мол, из-за таких, как я, в стране наступает кризис».Любовь Успенская Артистка считает, что у нее сегодня нет конкурентов даже среди молодых исполнителей. Успенская старается уважать их творчество, но некоторые персонажи все же вызывают у нее один негатив. «Это время такое. К сожалению, оно не заканчивается. Очень много такого говна, которое влияет на умы нашей молодежи. К примеру, Моргенштерн. Я бы запретила его. Дети слушают эту музыку, видят пропаганду наркотиков и думают, что надо подражать! Если бы мне дали возможность перекрыть подобное, я бы это сделала! Для меня это не музыка, а запретный плод, который надо убирать», — посетовала Любовь Залмановна.