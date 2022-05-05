Любовь Успенская, как оказалось, получает пенсию в США
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Любовь Успенская, как оказалось, получает пенсию в США

Любовь Успенская, как оказалось, получает пенсию в США
68-летняя певица Любовь Успенская объяснила, как ей удалось заработать себе пенсию в Америке. Любовь Залмановна родилась на Украине, долгое время жила и работала в Америке, теперь же жизнь артистки неразрывно связана с Россией. При всем при этом Успенская получает пенсию в США. Как оказалось, в Штатах артистка работала, поэтому ей полагаются выплаты. «Получаю пенсию в Америке. Она просто положена всем, кто имел в США бизнес, платил налоги. Сумма небольшая, но капает. Даже не трачу ее, но мало ли что», — призналась 68-летняя Любовь Успенская в шоу «НеДудь» с Никитой Никитиным на «Новом Радио».
Любовь Успенская К слову, Любовь Залмановна не скрывает — она довольно неплохо зарабатывает в России. Исполнительница гордится тем, что была востребована даже в кризисное время. «Я как хорошее вино — с каждым годом все дороже, — кокетничает артистка. — Я приехала в Россию в 1994 году. Мой гонорар составлял тогда три тысячи долларов, и это было много. Но я столько денег отдавала музыкантам. Работала каторжно. Сейчас даже не считаю, сколько трачу. У меня нет цели откладывать деньги — настолько уверена в том, что не предвидится проблем в финансовом плане. Даже в кризис, когда не было сольных концертов, зарабатывала на корпоративах. В день у меня могло быть по четыре таких выступления. Меня даже как-то коллеги подкалывали, мол, из-за таких, как я, в стране наступает кризис».
Любовь Успенская Артистка считает, что у нее сегодня нет конкурентов даже среди молодых исполнителей. Успенская старается уважать их творчество, но некоторые персонажи все же вызывают у нее один негатив. «Это время такое. К сожалению, оно не заканчивается. Очень много такого говна, которое влияет на умы нашей молодежи. К примеру, Моргенштерн. Я бы запретила его. Дети слушают эту музыку, видят пропаганду наркотиков и думают, что надо подражать! Если бы мне дали возможность перекрыть подобное, я бы это сделала! Для меня это не музыка, а запретный плод, который надо убирать», — посетовала Любовь Залмановна.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Любовь Успенская, как оказалось, получает пенсию в США
Любовь Успенская, как оказалось, получает пенсию в США
Иван Жидков показал подросших сына и дочь от Татьяны Арнтгольц
Иван Жидков показал подросших сына и дочь от Татьяны Арнтгольц
Виктория Боня учит дочь воевать с папой
Виктория Боня учит дочь воевать с папой
Иван Ургант высказался о концертном туре по Германии
Иван Ургант высказался о концертном туре по Германии
20 крайне оригинальных объявлений, которые точно не останутся без улыбки читателей
20 крайне оригинальных объявлений, которые точно не останутся без
16 горе-шумахеров, исповедующих собственные правила дорожного движения
16 горе-шумахеров, исповедующих собственные правила дорожного движения
Microsoft: продолжительность Xbox & Bethesda Game Showcase еще не определена
Microsoft: продолжительность Xbox & Bethesda Game Showcase еще не
Off-duty: Ева Мендес впервые за долгое время появилась на публике в Нью-Йорке
Off-duty: Ева Мендес впервые за долгое время появилась на публике в
Ожидаемую The Day Before перенесли почти на год, но игра выйдет на Unreal Engine 5
Ожидаемую The Day Before перенесли почти на год, но игра выйдет на
Серверы eFootball PES 2021 скоро будут закрыты
Серверы eFootball PES 2021 скоро будут закрыты
23 человека, которые хотели сделать крутое селфи, а в результате прославились на весь интернет
23 человека, которые хотели сделать крутое селфи, а в результате
Филипп Киркоров собирается бежать из страны, заявила Кормухина
Филипп Киркоров собирается бежать из страны, заявила Кормухина

Топ на сегодня

Венгерский художник совмещает разные фильмы и мультики в один кадр, создавая абсолютно безумные сюжеты
Венгерский художник совмещает разные фильмы и мультики в один кадр,
Практики и советы психологов против бедности, апатии и неприятностей
Практики и советы психологов против бедности, апатии и неприятностей
Слух: Ubisoft решила закрыть серию Watch Dogs
Слух: Ubisoft решила закрыть серию Watch Dogs
Ирина Пегова в майские праздники побывала в родной деревне
Ирина Пегова в майские праздники побывала в родной деревне
Александр Васильев рассказал о сексуальном образе женщины
Александр Васильев рассказал о сексуальном образе женщины

Еще по теме

Любовь Успенская заявила, что официально развелась
Любовь Успенскую назвали мошенницей
Любовь Успенская считает, что себя никому не нужной
Любовь Успенская ответила на вопрос о пенсии