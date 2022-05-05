Максим Галкин снова вышел на связь после заявления Киркорова
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Максим Галкин снова вышел на связь после заявления Киркорова

Максим Галкин снова вышел на связь после заявления Киркорова
Шоумен Максим Галкин озабочен продажей билетов на свои концерты в Израиле. Телеведущий и пародист Максим Галкин после продолжительной паузы вновь вышел на связь с подписчиками. Однако на этот раз он обратился не к своим поклонникам в России, а к жителям Израиля. Максим Галкин в этой стране активно ведет концертную деятельность, и его появление в соцсети вызвано как раз этим обстоятельством. Максим Галкин рассказал, что в Израиле проявляют повышенный интерес к его выступлениям. Так что, он вынужден устраивать дополнительные концерты.
Максим Галкин «Дорогие друзья, по вашим просьбам, я объявляю еще два дополнительных концерта в Израильском туре. Тот, кто не смог купить билеты на уже объявленные концерты, добро пожаловать 9 и 21 июня», — сказал в кадре Максим Галкин. Стоит отметить, что это первое появление шоумена на публике после слов, которые сказал в поддержку Пугачевой и Галкина Филипп Киркоров. Высказаться поп-король счел необходимым после критики артистов журналисткой Маргаритой Симоньян. Галкин и Пугачева публично на высказывание Киркорова не отреагировали.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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