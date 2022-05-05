Microsoft: продолжительность Xbox & Bethesda Game Showcase еще не определена
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Microsoft: продолжительность Xbox & Bethesda Game Showcase еще не определена

Microsoft: продолжительность Xbox & Bethesda Game Showcase еще не определена


На прошлой неделе состоялся анонс крупного летнего игрового мероприятия Microsoft — Xbox & Bethesda Game Showcase. Оно пройдет 12 июня, и в рамках этого события игроков ждет множество интересных анонсов и подробности о ранее анонсированных играх.

Ходят слухи, что каждая студия Xbox готова что-то показать в рамках Xbox & Bethesda Game Showcase. А игроки обратили внимание, что в Microsoft Outlook мероприятие Xbox & Bethesda Game Showcase, добавленное с официальной страницы Xbox, резервирует 90 минут, из чего был сделан вывод, что и продлится оно на протяжении 90 минут. Однако, руководитель маркетинга Xbox Аарон Гринберг не стал подтверждать эту информацию. Он сообщил следующее:

У нас еще нет окончательного понимания продолжительности. Но да, обычно мы заканчиваем презентации близко к отметке в 90 минут. Будем держать людей в курсе, ближе к мероприятию!

Таким образом, на данный момент продолжительность Xbox & Bethesda Game Showcase еще не определена.

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По материалам: newxboxone

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