Microsoft: продолжительность Xbox & Bethesda Game Showcase еще не определена

Вадим Карасев





На прошлой неделе состоялся анонс крупного летнего игрового мероприятия Microsoft — Xbox & Bethesda Game Showcase. Оно пройдет 12 июня, и в рамках этого события игроков ждет множество интересных анонсов и подробности о ранее анонсированных играх.

Ходят слухи, что каждая студия Xbox готова что-то показать в рамках Xbox & Bethesda Game Showcase. А игроки обратили внимание, что в Microsoft Outlook мероприятие Xbox & Bethesda Game Showcase, добавленное с официальной страницы Xbox, резервирует 90 минут, из чего был сделан вывод, что и продлится оно на протяжении 90 минут. Однако, руководитель маркетинга Xbox Аарон Гринберг не стал подтверждать эту информацию. Он сообщил следующее:

У нас еще нет окончательного понимания продолжительности. Но да, обычно мы заканчиваем презентации близко к отметке в 90 минут. Будем держать людей в курсе, ближе к мероприятию!

Таким образом, на данный момент продолжительность Xbox & Bethesda Game Showcase еще не определена.