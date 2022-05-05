Минцифры предложило правила субсидирования системы блокировки звонков с подменных номеров

17:17 Автор: Руслан Грудцинов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовило проект постановления правительства, определяющего правила предоставления из федерального бюджета субсидии на создание системы, блокирующей звонки и SMS-сообщения из-за рубежа по подменным номерам. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Проект постановления устанавливает правила предоставления из федерального бюджета субсидии на возмещение затрат на создание и обеспечение функционирования и развития системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования», — говорится в пояснительной записке к документу.

В проекте постановления указывается, в частности, какие затраты компании возмещаются за счет субсидии, ее размер, правила отчетности после ее использования и другие вопросы.

Общественное обсуждение инициативы продлится до 19 мая.

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке звонков и SMS-сообщений из-за рубежа по подменным номерам. Согласно документу, оператор связи обязан прекратить оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика при обнаружении исходящего с сети иностранного оператора соединения под российским номером, если вызывающий абонент не является клиентом российского оператора, находящимся за рубежом. SMS-сообщения будут блокироваться таким же образом.

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