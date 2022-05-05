Миша Марвин лишился имени
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Миша Марвин лишился имени

Миша Марвин лишился имени
Певец Миша Марвин остался ни с чем. 32-летний Михаил Решетняк, известный по псевдониму Миша Марвин, сообщил о серьезных переменах в творческой деятельности. Теперь артист будет выступать под другим именем. Исполнитель хита «Полюбил такую» заявил, что покинул Black Star. В связи с завершением сотрудничества с популярным лейблом певцу пришлось сменить псевдоним. Кроме того, с сегодняшнего дня Миша перестанет петь полюбившиеся поклонникам композиции.  «Я больше не Миша Марвин. Да, мое имя и мои песни больше мне не принадлежат. Но есть то, что останется со мной навсегда, — это вы. И для вас я напишу еще много новых песен, мы проведем много времени на моих будущих концертах», — выступил с обращением украинский певец. Исполнитель поблагодарил всех, кто помог ему обрести популярность. Он не забыл о генеральном директоре и соучредителе лейбла Павле Курьянове. Миша заявил, что именно Пашу увидел в нем потенциального артиста.
Миша Марвин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Семь лет я был артистом лейбла: писал песни для себя и других, релизил треки, давал концерты. В этом году наша совместная работа с Black Star подошла к концу. Я благодарен всем, кто принимал участие в развитии артиста Миши Марвина. Я благодарен Паше за то, что именно он поверил в меня семь лет назад и помогал на протяжении всего этого времени», — высказался музыкант. Решетняк не планирует завершать карьеру. Более того, артист уже выбрал новый псевдоним и рассказал о выходе нового трека. «Всё, что вы видели: клипы, концерты — делала огромная команда, часть которой осталась со мной. Меня ждет новый опыт. И я готов к новой главе своей жизни. Теперь я — Миша М», — добавил исполнитель.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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