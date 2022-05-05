На Activision Blizzard подали в суд из-за сделки с Microsoft

Вадим Карасев





Несмотря на одобрение сделки по слиянию Microsoft и Activision Blizzard со стороны большинства акционеров, нашлись недовольные владельцы акций, которые заподозрили генерального директора компании Бобби Котика в нарушении обязанностей перед акционерами. В суд обратились пенсионные фонды Нью-Йорка (пожарных, учителей и полицейских), которые владеют частью акций Activision Blizzard.

Требование в судебном иске, которое выдвигают к Activision Blizzard — раскрытие документов по сделке. Истцы хотят получить информацию о других претендентах на покупку компании (ранее появлялась информация, что таких претендентов еще было 5 штук).

Согласно иску, руководитель Activision Blizzard Бобби Котик обвиняется в ускорении процесса продажи компании, чтобы избежать судебных процессов по обвинениям в дискриминации и домогательствах. Истцы считают, что ускорение процесса продажи привело к низкой стоимости, по которой Activision Blizzard достается Microsoft. Напомним, что Microsoft приобретет компанию, если сделка состоится, за $68,7 млрд.