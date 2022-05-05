На собрании жильцов предлагают голосовать через госуслуги

00:37 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 78299-8

Жильцам многоквартирных домов хотят разрешить голосовать на общих собраниях через портал госуслуг. Такой законопроект правительства Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях в весеннюю сессию.

Документ дает возможность гражданам направлять предложения по повестке дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в электронной форме. При этом обеспечивается возможность голосования по вопросам повестки на портале госуслуг.

В январе 2021 года постановлением правительства в положение о портале госуслуг были внесены изменения, предусматривающие возможность проведения собраний жильцов через эту информационную систему. Теперь соответствующие изменения предлагается внести в Жилищный кодекс.





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По действующим нормам жильцы могут проводить общие собрания в форме заочного голосования с использованием государственной информационной системы ЖКХ и других информсистем.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

#жкх #госуслуги

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