Off-duty: Ева Мендес впервые за долгое время появилась на публике в Нью-Йорке
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Off-duty: Ева Мендес впервые за долгое время появилась на публике в Нью-Йорке

Off-duty: Ева Мендес впервые за долгое время появилась на публике в Нью-Йорке

Актриса Ева Мендес редко появляется на публике и совсем не активна в соцсетях, так что ее поклонникам приходится рассчитывать лишь на фото самых удачливых папарацци. И такие снимки появились в сети на этой неделе — Ева была замечена в Нью-Йорке у студии, где снимается знаменитое ток-шоу The View.

Мендес сразу привлекла внимание своим ярким образом: юбкой и жакетом с крупным цветочным принтом и серебряными туфлями на платформе.


Ева Мендес

Однако в городе актриса не задержалась — в тот же день фотографы засняли, как Ева приехала в аэропорт. На этот раз актриса выбрала уже не столь яркий наряд, отдав предпочтение темно-синему платью с голубым узором и синим замшевым сапогам в тон.


Повод спешить домой в Лос-Анджелес у нее есть, ведь вместе с Райаном Гослингом она воспитывает двух дочерей: семилетнюю Эсмеральду и пятилетнюю Амаду. В одном из своих интервью актриса отмечала, что любое свободное время она скорее посвятит детям, чем другим занятиям.

Я не веду соцсети, потому что действительно хочу быть рядом со своей семьей. Мои малышки нуждаются во мне, а публикации отнимают слишком много времени. Лично я не могу совмещать семью и социальные сети,

— признавалась Ева.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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