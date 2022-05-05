Ольга Кормухина высказалась о судьбе Чулпан Хаматовой
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Ольга Кормухина высказалась о судьбе Чулпан Хаматовой

Ольга Кормухина высказалась о судьбе Чулпан Хаматовой
Актриса Чулпан Хаматова быстро бежала из страны. Не так давно стало известно, что артистка уехала из России, громко хлопнув дверью. Актриса перебралась в Латвию, где несколько лет назад приобрела домик в элитном поселке, что в 80 км от Риги. А после отъезда начала раздавать интервью, в том числе местным СМИ, озвучивая свои умозаключения обо всем происходящем. Певица Ольга Кормухина, которая в последнее время активно осуждает тех, кто выступает против России, в своем телеграм-канале привела слова специалиста по философии языка Юрия Баранчика. Тот, в свою очередь, глядя на интервью актрисы, сделал определенные выводы.
Чулпан Хаматова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Чулпан чуть не плачет: «Мне что, каждый день теперь надо будет выступать?» А как же ты думала? Думала, один раз покрошить бублик на Родину и свободна? Нееет, теперь тебя будут пользовать по случаю и без. Предатели никому не нужны, и отношение к ним соответствующее», — написал Баранчик. Напомним, ранее Чулпан Хаматова нелицеприятно высказалась о звании народной артистки России.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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