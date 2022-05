Ожидаемую The Day Before перенесли почти на год, но игра выйдет на Unreal Engine 5

Вадим Карасев

Разработчики ожидаемой игры The Day Before объявили, что проект не выйдет в ранее назначенный срок. Игру обещали выпустить 21 июня 2022 года, но разработчики приняли решение перенести дату выхода практически на год — на 1 марта 2023 года. Как объясняют сами разработчики, дополнительное время потребовалось, поскольку они хотят перейти на Unreal Engine 5:

Миллионы людей добавили The Day Before в свой список желаний, что сделало The Day Before одной из самых ожидаемых игр в мире. Чувствуя и понимая большую ответственность, с которой мы сталкиваемся, с огромной благодарностью в сердце, рады сообщить, что The Day Before переходит на новую технологию Unreal Engine 5! Переход на более продвинутый и адаптированный движок открытых миров, сделает геймплей The Day Before еще более фантастический. В связи с этим сообщаем вам, что новой датой выхода игры станет 1 марта 2023 года.