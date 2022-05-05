Певица Нюша показала подросшего сына-богатыря
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Певица Нюша показала подросшего сына-богатыря

Певица Нюша показала подросшего сына-богатыря
Певица Нюша сначала переехала с семьей в Дубай, а сейчас перебралась в Израиль. Певица Нюша несколько недель назад объявила о переезде из России. Она заявила, что у её мужа появилась работа за границей. При этом сама артистка сейчас больше занимается воспитанием детей, чем музыкальной карьерой. Это не значит, что она решила насовсем завязать со сценой. Нюша обещала, что будет возвращаться домой и выступать для любимых фанатов. Проведя несколько недель в Эмиратах, на днях она снова сменила место жительства. Она улетела с мужем и детьми в Израиль. Сегодня в Сети появилось редкое фото её матери Ирины с внуком на руках. Как видно, сын Нюши, которого она родила в декабре прошлого года, уже заметно подрос. Его лицо звездная мама пока что не показывает широкой публике. Имя богатыря, который родился весом почти четыре килограмма, Нюша тоже не афиширует.
Мама певицы Нюши с внуком Поклонники, стоит отметить, с нетерпением ждут новостей от Нюши по поводу имени мальчика. Дело в том, что некоторые шутники предполагают, что певица могла назвать сына Пумбой. Такой вывод они сделали, исходя из того, что дочку артистки зовут Серафима-Симба. Нюша, кстати, действительно обещала, что даст сыну оригинальное и запоминающееся имя. Напомним, что Нюша замужем за бывшим чиновником Игорем Сивовым. Их отношения начались, когда он был женат на другой, за что певица себя поначалу сильно корила. «Любая женщина не хочет разбивать семью. Раньше это и для меня было табу, но в жизни так случается, что, когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь», — оправдывалась за свой поступок Нюша.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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