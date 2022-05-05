Практики и советы психологов против бедности, апатии и неприятностей

Вадим Карасев

Негативное настроение, бедность и прочие неприятности в жизни тесно связаны друг с другом. Зачастую мы ступаем на черную полосу из-за неправильного настроя и слабой энергетики. Эксперты рассказали, как это можно победить.

Если в вашей жизни все плохо, не спешите делать или покупать защитные обереги. Попробуйте для начала разобраться в себе и проанализировать свое поведение на наличие ошибок. Возможно, что апатия и проблемы — результат ваших неправильных приоритетов.

Советы против апатии

Апатия появляется в те моменты, когда мы живем так, как нам не хочется или делаем то, что нам не нравится. Появляются депрессивные мысли, нежелание вставать утром с постели, заниматься чем-то полезным. В таком случае нужно как можно больше времени находить для того, чтобы заниматься любимыми делами и тем, что нас вдохновляет больше всего. Старайтесь искать приятную работу. Пусть на ней будут платить не так хорошо, как на той, что вас бесит, но зато ваше душевное состояние станет более позитивным. Ищите также увлечения и хобби, которые радовали бы вас и вдохновляли.

Вторая причина того, что вы впадаете в состояние депрессии и уныния — неправильное окружение. Тут стоит в первую очередь вспомнить людей, которые заставляют вас делать то, что вы делать не хотите. Они либо давят на жалость, либо манипулируют вами. Если по какой-то причине общаться с человеком вам не нравится, значит нужно от него бежать подальше. Чем больше в вашем окружении будет тех, с кем вам нравится общаться, тем выше будет вероятность того, что вы сможете выйти из болезненного состояния апатии.

Третья причина — закрытые чакры. Чтобы открыть их и заставить работать более эффективно, вам стоит научиться медитировать, своевременно отдыхать. Также вы можете начать пользоваться аффирмациями против стресса и тревожности. Еще для активизации чакр полезно заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, плавать, правильно питаться и соблюдать режим дня.

Как победить неприятности

Бывает так, что в жизни человека происходит очень много неприятностей. Если описанные выше советы не помогают справиться с ними, то дело может быть не в негативном окружении или неверно выбранном направлении движения. Это что-то более глубокое.

Например, это могут быть списания кармических долгов. Возможно, что в прошлой жизни или в текущей жизни некоторое время назад вы поступили не совсем правильно. Если у вас в окружении есть люди, которые могут таить на вас обиду, вам обязательно стоит попросить у них прощения.

Неприятности могут быть следствием сглаза или порчи. Если вы все делаете правильно, но проблемы приходят словно из ниоткуда и без какой-либо причины, самое время проверить свой дом на наличие подклада. Не помешает провести энергетическую чистку дома.

Советы против бедности

Бедность появляется и развивается в жизни каждого человека тоже неспроста. Например, бедными в основном становятся очень жадные люди. До определенного момента они богатеют, но потом в одночасье теряют всё то, что нажили, потому что Вселенная любит, когда все находится в балансе. Деньги должны двигаться. Вы их получаете и отдаете — все очень просто.

Бедность появляется у тех людей, которые живут в тотальном беспорядке, грязи. Нужно периодически делать уборку дома, чтобы потоки энергии Ци циркулировали более свободно. Также бедными становятся люди, которые любят копить старые ненужные вещи. Избавляйтесь от хлама, чтобы он не блокировал финансовую удачу и не лишал вас здоровья.

Боритесь со страхами. Страх не дает нам возможности пробовать что-то новое в жизни. Он делает невозможным преодоление препятствий. Он ставит энергетические блоки на нашу с вами ауру.

Против бедности отлично помогают некоторые типы аффирмаций. Они помогают обретать уверенность в себе и ставить перед собой новые цели. Человек с целью в жизни — это настоящий магнит счастья и удачи.