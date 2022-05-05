Роспотребнадзор: В России не обнаружено случаев холеры
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Роспотребнадзор: В России не обнаружено случаев холеры

Роспотребнадзор: В России не обнаружено случаев холеры

10:08  Автор: Варвара Комарова


Источник: ТАСС



В России на данный момент не зафиксировано случаев холеры, об этом заявили Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

Также в федеральной службе подчеркивают, что что случаев завоза заболевания не регистрировалось с 2019 года.

«На сегодняшний день случаев холеры в России нет. Ранее эпидемические проявления по холере в РФ характеризовались единичными заносами инфекции российскими гражданами, возвратившимися из Индии в Башкортостан и Москву, без последующего распространения возбудителя инфекции», — говорится в сообщении.

Чтобы минимизировать риск заражения, необходимо тщательно мыть руки, особенно перед приготовлением и приемом пищи, термически обрабатывать продукты надлежащим образом, кипятить питьевую воду. Особое внимание безопасности воды и пищи следует уделять отдыхающим в неблагополучных по холере странах: Индии, Непале, Бангладеш, Йемене, Сомали, Танзании, Уганде, Кении и ряду других, добавили в ведомстве.

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Ранее Роспотребнадзор предписал заняться дополнительной профилактикой холеры в России — соответствующее постановление подписала глава службы Анна Попова. В частности, документ ужесточает лабораторный контроль сточных вод и отрабатывает алгоритм межведомственного взаимодействия на случай вспышки заболевания. Территориальным управлениям Роспотребнадзора предписали до 1 июня оценить готовность больниц и лабораторий, организовать всестороннюю подготовку медиков и подумать над актуализацией комплексных планов санитарной охраны территории.

Как пояснял «Парламентской газете» заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого медицинского университета имени Сеченова академик Николай Брико, россиянам, выезжающим в эндемичные по холере регионы, обязательно рекомендована вакцинация.



#здравоохранение


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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