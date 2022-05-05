Серверы eFootball PES 2021 скоро будут закрыты
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Серверы eFootball PES 2021 скоро будут закрыты

Серверы eFootball PES 2021 скоро будут закрыты


Издательство Konami объявило о планах вскоре закрыть серверы eFootball PES 2021. Это последняя игра серии Pro Evolution Soccer из вышедших, в прошлом году Konami выпустила eFootball 2022 — полную перезагрузку серии, которая показала не лучшим образом себя на старте, а разработчики до сих пор исправляют ее проблемы.

Что касается серверов eFootball PES 2021 — они будут закрыты 25 августа 2022 года. Все монеты myClub и GP будут аннулированы одновременно с закрытием серверов. Естественно, закрытие серверов приведет к невозможности получить некоторые достижения игры на приставках Xbox.

Отметим, что сама игра eFootball PES 2021 уже не продается в Microsoft Store — ее несколько месяцев назад убрали из продажи.

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По материалам: newxboxone

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