Серверы eFootball PES 2021 скоро будут закрыты

Вадим Карасев





Издательство Konami объявило о планах вскоре закрыть серверы eFootball PES 2021. Это последняя игра серии Pro Evolution Soccer из вышедших, в прошлом году Konami выпустила eFootball 2022 — полную перезагрузку серии, которая показала не лучшим образом себя на старте, а разработчики до сих пор исправляют ее проблемы.

Что касается серверов eFootball PES 2021 — они будут закрыты 25 августа 2022 года. Все монеты myClub и GP будут аннулированы одновременно с закрытием серверов. Естественно, закрытие серверов приведет к невозможности получить некоторые достижения игры на приставках Xbox.

Отметим, что сама игра eFootball PES 2021 уже не продается в Microsoft Store — ее несколько месяцев назад убрали из продажи.