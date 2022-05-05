Татьяна Бруханова пожаловалась на свою жизнь

Татьяна Брухунова рассказала что ее радует. Еще год назад Евгений Петросян с молодой женой примерно в это же время плескался в водах Индийского океана, омывающего Мальдивские острова. Там 76-летний Евгений Ваганович всего себя посвятил ловле рыбы, пока 33-летняя Татьяна Брухунова демонстрировала свои пышные прелести на пляже. В этом году, судя по всему, райского отдыха супругам не светит. По крайней мере, в ближайшее время. И потому мать маленького наследника юмориста одолела тоска, которую она перестала скрывать от подписчиков.Татьяна Брухунова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Вчера укладываясь спать поймала себя на мысли, что жутко устала. Не физически. Морально. Сейчас я как пустой сосуд. Мало что радует и уж тем более вдохновляет. К тому же жутко портит жизнь обострившийся гастрит, который вторую неделю не дает нормально питаться. Отпуск в обозримом будущем мне не светит. Кроме успехов сына, я толком ничему и не радуюсь», — жалуется Брухунова в соцсетях. Не так давно в Сети появились слухи, что супруга юмориста готовится второй раз стать матерью и это уже заметно по ее фигуре. Татьяна возмутилась нелепыми сплетнями и доморощенными фотографами, спешащими выложить на всеобщее обозрение всякий неудачный кадр. Брухунова заверила, что даже если и соберется за вторым, об этом все равно никто не узнает, потому что она мастерски умеет маскировать «интересное положение», что и продемонстрировала во время вынашивания сына Вагана. Никто даже не догадывался о ее беременности и родах, пока они с мужем сами не решили показать публике ребенка спустя полгода после его появления на свет.