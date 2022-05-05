"Ты всегда знаешь, что приехал на время". Spletnik исследует, как обосновались в Дубае русские эмигранты новой волны

Вадим Карасев

Высокие цены, безумная жара и проблемы с переводом денег — вот лишь некоторые из проблем, с которыми сталкиваются россияне, решившие переехать в Дубай после начала спецоперации на Украине. Но есть и плюсы: новые возможности для бизнеса и полное отсутствие дискриминации. Вера Сурженко по просьбе Spletnik встретилась с русскими "дубайцами" и расспросила о новой жизни.

Почему "Дубайск"

"Я собрала чемодан за неделю, приехала в спешке и три дня сидела в номере и рыдала", — так рассказывает про свой переезд в Дубай Любовь. После начала спецоперации на Украине западная компания, в которой она проработала 15 лет, приняла решение приостановить работу в России и предложила части сотрудников релокацию в Дубай.

Россиянам можно въехать в Эмираты без визы, есть офисы многих международных компаний, достаточно легко оформить разрешение на работу и есть рейсы из Москвы. В Европе намного сложнее оформиться, нужен "шенген" для въезда и не летают самолеты,

— объясняет Любовь такое решение компании.

Дубай становится все более "русским", и если раньше Лондонградом называли Лондон, то теперь популярным стал новый топоним "Дубайск", а вновь прибывшие называют себя "дубайцами". На острове Palm Jumeirah, популярном у россиян, сплошная русская речь, а медицинские учреждения нанимают русскоговорящих менеджеров по работе с новыми клиентами.





Вид на остров Palm Jumeirah

Риелтор российского происхождения, уже десять лет работающий на рынке Дубая, рассказал турецкому изданию TRT World, что последний месяц был просто "сумасшедшим", и его телефон разрывался от звонков клиентов из России, которые хотят снять или купить недвижимость в Эмиратах. По его словам, покупают в основном недвижимость в ценовом сегменте 250—500 тысяч долларов в популярном у русских районе — Dubai Marina. По данным агентства Golden Brown Group, спрос на дубайскую недвижимость у клиентов из России с февраля этого года вырос на 40%.

По разным оценкам, до волны нынешней эмиграции в Эмиратах проживало 40 тысяч граждан России и 15 тысяч граждан Украины, а также 60 тысяч русскоязычных выходцев из стран бывшего СССР.

Только за первый квартал этого года гражданам России было выдано 250 тысяч Emirates ID (резидентские удостоверения). Это люди, приехавшие либо с накоплениями — минимум 300 тысяч долларов — либо к работодателю,

— утверждает российский инвестор, переехавший в Дубай и общавшийся с госорганами.

Кроме того, многие люди не живут в Эмиратах постоянно, а приехали на несколько месяцев без оформления резидентства, отмечает россиянка Сабина Ченгиз, которая уже несколько лет живет в Дубае и основала вместе с мужем школу плавания. Россияне могут находиться в Эмиратах до 90 дней без визы, потом туристическую визу можно оплатить еще на 90 дней — итого полгода можно жить, не имея постоянной работы.

Клиенты Сабины Ченгиз — россияне и украинцы, а также их дети. По ее словам, за последние пару месяцев поток клиентов увеличился процентов на 10.

Мы наняли тренера из Казани, так она пришла уже со своими клиентами, потому что они все переехали в Дубай,

— говорит она.

В течение последних шести недель резко вырос спрос на поиск персонала в Дубае от российских клиентов — рассказывает Екатерина, работающая в международном агентстве по подбору персонала для ВИП-клиентов. Многие также просят найти гувернеров на дом, потому что любой переезд — это стресс, и дети сразу не готовы идти в новые школы, продолжает она:

Некоторые семьи ищут кандидатов с российским гражданством, так как планируют периодически возвращаться в Россию и брать няню с собой. А есть люди, которые рассматривают Дубай как временный хаб — они делают там "остановку", чтобы перебраться затем в другие страны.

Мотивирует на переезд в Дубай не только простота въезда и нахождения без визы, но и перспективы роста, динамика бизнеса и комфорт жизни, отмечает Евгения Заславская, у которой в России свое PR-агентство. Евгения думает об открытии бизнеса в Дубае:

Я встречаю здесь много светлых и амбициозных людей, которые хотят расти и развиваться. При этом качество жизни не хуже, чем в Москве, а во многом и лучше. И открыть бизнес довольно несложно.

Из положительных сторон жизни в Эмиратах Евгения отмечает религиозную и культурную терпимость и повсеместное использование английского в качестве основного языка общения:

Арабский знать не обязательно, даже если ты общаешься с чиновниками и заполняешь документы.

Жизнь в Дубае Евгения сравнивает с Израилем, который, на ее взгляд, больше подходит для представителей творческих профессий и для комфортной жизни, но необходимо знать иврит.





Всеобщую толерантность как плюс отмечает и Любовь:

Я была уверена, что, так как еду в страну Ближнего Востока, мне необходим пуританский гардероб. Каково же было мое удивление, когда я увидела, как много девушек здесь ходят в мини-юбках, трико и с глубоким декольте.При этом в дубайском метро есть специальный женский вагон, есть женские такси:

Раньше я думала, что это про угнетенных женщин Востока, а на самом деле это про комфорт! Когда в метро давка, очень приятно проехать в свободном женском вагоне.

К слову, женщины в Эмиратах в меньшинстве — всего 30% населения.

Эмиграция из России в Дубай — не только русская, переезжают и многие "российские" иностранцы, замечает собеседник Spletnik, пожелавший сохранить анонимность.

Моя жена — россиянка, я сам американец. Сюда мы приехали, потому что Дубай нам доступен в финансовом плане, и потому что отсюда не закрыта дверь в Россию. В Москве наша жизнь, дом, друзья и семья. Мы не были готовы все покинуть. Русскоговорящая община в Дубае растет, нам это комфортно,

— говорит он.

Много эмигрантов из России приехали сейчас одной волной — складывается привычный круг общения, соглашается Любовь. Так, в телеграме появилось с десяток групп вновь прибывших, где люди делятся советами по организации бизнеса и быта. В одной группе все 90 человек — из одной компании, релоцировавшей свою деятельность из России в ОАЭ.

Звездный десант

Облюбовали Дубай и российские селебрити. В городе уже несколько лет проживает основатель Telegram Павел Дуров. Офис его компании расположен в одной из башен свободной экономической зоны Dubai Media City. Недавно стало известно, что Павел получил гражданство ОАЭ — для страны это исключительный случай: гражданство там дают в единичных случаях за выдающиеся заслуги.

В западной прессе пишут о том, что покупку недвижимости и переезд в Дубай планирует Роман Абрамович, большинство активов которого на Западе арестовано.

Зиму в Дубае провел Моргенштерн: исполнитель был замечен местными жителями на прогулках во дворе и в спортзале одного из жилых комплексов Palm Jumeirah. Правда, весной певец уже отправился в Израиль, где решил оформить гражданство. А вот его супруга Дилара после развода, похоже, решила остаться в Дубае — селебрити активно постит оттуда фотографии.





Павел Дуров

"Золотую визу" ОАЭ в феврале получил Егор Крид — такая виза дает право проживания в стране до 10 лет и стоит порядка трех миллионов долларов. "Золотую визу" приобрела и знаменитая "марафонщица" Елена Блиновская. Об окончательном переезде в Дубай в марте сообщила певица Нюша: в своем телеграм-канале она разместила фото с видом на Dubai Marina и открывшееся в прошлом году колесо обозрения. В декабре 2021 года Нюша родила в Дубае второго ребенка, а свой окончательный переезд аргументировала тем, что работа ее мужа, предпринимателя Игоря Сивова, связана с постоянными разъездами.

Весной фотографии из Дубая постили многие российские инфлюенсеры: Ольга Бузова, Джиган и Оксана Самойлова (пара вместе с детьми арендовала виллу на Palm Jumeirah, а сам исполнитель уже дает здесь концерты). В Дубае также обосновались телеведущая Анна Калашникова, которой в крупнейшем торговом центре города Dubai Mall не продали сумку Chanel из-за российского происхождения, и спортсмен Хабиб Нурмагомедов.

Жара и цены

"Здесь я самый бедный", — сетовал перед отъездом из Дубая Моргенштерн. Дубайские цены и правда могут шокировать россиян.

На третьи сутки я поняла, что нужно вытаскивать себя из депрессии, связанной с переездом, и решила сходить в магазин. Но зайдя и посмотрев на цены, вышла с пустой сумкой. Это просто шок! Все дороже в два раза, чем в Москве, а на какие-то категории и в четыре. Например, шампунь из масс-маркета, которым я пользуюсь, у нас стоит 250 рублей, а в Дубае — 700—800 рублей. Я была вначале не готова психологически к этому и покупала все самое дешевое, потом привыкаешь, просто перестаешь постоянно переводить в рубли, тем более что курс меняется,

— говорит Любовь.

Пугает многих и жара. С конца мая и до конца августа Дубай особенно жаркий: столбик термометра не опускается ниже +40, а море становится как теплая ванна. Впрочем, ко всему можно привыкнуть и приспособиться.

Здесь все организовано для жары. Метро и остановки общественного транспорта оснащены кондиционерами, везде длинные закрытые переходы, так, чтобы человек вообще не выходил на улицу,

— говорит Любовь.

Нелли живет в Дубае уже 15 лет с детьми и редко выезжает летом в другие страны:

Живем летом перебежками между кондиционированными помещениями и машиной. В особо жаркие дни можно поехать в соседний эмират Фуджейра — там температура на 10 градусов ниже, или в горы в эмирате Дубай, или в более прохладный Оман.

Как устроены русские Эмираты

В Дубае давно сложился свой русскоязычный мир. "Русские Эмираты" — так называется существующий с 2004 года издательский дом (интернет-ресурс и журнал) и одноименная самая большая русскоязычная группа на фейсбуке* с 30 тысячами участников, а также группа в телеграме. К слову, число ее подписчиков за последние месяцы увеличилось с восьми до 15 тысяч. "Русские Эмираты" публикуют светские и деловые новости, а в их группах в соцсетях люди делятся советами и полезной информацией, публикуют вакансии для русскоязычных и ищут домашний персонал. Самый популярный запрос последних месяцев — помощь в переводах финансовых средств в Россию или наоборот. Переводы из зарубежных банков на российские карты стали невозможны, а карточки российских банков зарубежных платежных систем в Дубае не работают. В запрещенном в РФ фейсбуке* подобных групп, но с меньшим количеством участников, несколько. Есть пара групп для русскоязычных мам, одну из которых основала издатель еще одного русскоязычного эмиратского СМИ — "Аравийский журнал".

"Русские Эмираты" часто информационно поддерживают концерты российских и русскоязычных селебрити. В марте в Дубае с размахом прошел концерт казахстанского певца Димаша, в мае "дубайцы" ждут шоу резидентов Comedy Club: они выступят в одном из русских ресторанов города — Suvoroff. Там же периодически собираются и другие тусовки русскоязычных "по интересам" — клуб игроков в "Мафию", предприниматели на бизнес-завтраки. Русскоязычные девушки организовали нетворк-комьюнити InCircle, в рамках которого проводят мастер-классы по рукоделию и живописи, встречи с коучами и психологами. Русскоязычные мамы встречаются здесь для обсуждения книг и фильмов.





Выставка костюмов из коллекции Александра Васильева, которая проходила в начале февраля при поддержке "Русских Эмиратов"





В Дубае есть русская частная школа, единственная в ОАЭ. Ей уже 25 лет. На момент ее основания в 1996 году ее посещали 60 учеников, сейчас их уже около 300.

"Аист" — популярный русскоязычный образовательный центр для детей, открытый в 2015 году.

Когда мы открывались, у меня было ощущение, что мы особо никому не нужны: у переезжавшей в Дубай российской элиты была фишка, что нужно учиться только в английских школах, а русский язык не нужен,

— говорит основательница "Аиста" Алина Гильманова.





Президентский флагшток на территории детского центра "Аист"

Но в течение последних трех лет ситуация, по ее словам, изменилась: есть приток арабских клиентов, дети которых изучают русский язык, есть смешанные семьи, которые хотят поддержать язык у ребенка.

За последние два месяца мы, конечно, наблюдаем увеличение потока клиентов. Приезжают из Москвы, из Санкт-Петербурга, прилетело много состоятельных семей, интеллигенции, предпринимателей. Если раньше у нас были в основном малыши, то сейчас много детей старшего возраста, которым трудно сразу идти в английскую школу, мы готовим их в языковом плане,

— говорит Гильманова.

Не испытывают русские "дубайцы" ностальгии и по родным продуктам. Есть магазины товаров из России и стран СНГ — Prostor и Gastronom, где можно купить абсолютно все привычные с детства продукты. Гречка, семечки, белорусские сметана и творог продаются и в супермаркетах международных сетей: очевидно, на них есть спрос.





Стенд с продуктами из России в одном из супермаркетов

Никакой дискриминации

В нашем центре учатся выходцы из России, Украины, Белоруссии, у нас уголок света и добра,

— говорит Алина Гильманова.

По ее словам, дискриминация в Эмиратах невозможна: государство за последние 20 лет много сделало для этого. Так, в Эмиратах строго запрещена вербальная дискриминация, митинги, существует закон о кибербуллинге, запрещающий фотографировать незнакомцев на улице без спроса или размещать негативные посты в соцсетях. Нарушителям запретов грозят тюремные сроки.

И если пакистанцы и индийцы у себя не живут в мире, то здесь все спокойно,

— приводит пример Гильманова. Индийская и пакистанская общины — крупнейшие среди эмигрантских в ОАЭ.

Кроме того, в феврале 2022 года в Эмиратах вступило в силу трудовое законодательство, запрещающее при найме сотрудников дискриминацию по национальному, расовому, религиозному и гендерному признакам.

22 года назад, когда я переехала в Дубай, человеку с паспортом из страны СНГ невозможно было устроиться на работу — в объявлениях открыто указывали, что хотят только граждан США, Великобритании и ЮАР. Но с тех пор все изменилось,

— говорит Гильманова.

Единственное, с чем могут сейчас столкнуться россияне в Эмиратах, — это задержки в открытии банковских счетов. Из-за санкций открыть счет человеку с российским паспортом даже в местном банке в ОАЭ "перестало быть простым делом", возникают и трудности с переводом средств из России — приводит слова высокопоставленного банкира британское издание Financial Times.

Я ни разу не столкнулась в Дубае с дискриминацией. Все люди очень милые и готовы помочь. Наверное, потому что мы все экспаты, я вообще не чувствую себя здесь чужой,

— говорит Любовь.

Впрочем, у этого явления есть обратная сторона.

Ты всегда знаешь, что приехал на время, потому что гражданство получить практически нереально. Можно прожить 14—16 лет и уехать. Это минус,

— подытоживает собеседница Spletnik.

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