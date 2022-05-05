Umurangi Generation Special Edition может выйти в Game Pass на Xbox уже в мае
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Umurangi Generation Special Edition может выйти в Game Pass на Xbox уже в мае

Umurangi Generation Special Edition может выйти в Game Pass на Xbox уже в мае


Похоже, что в мае к подписке Game Pass на Xbox и PC присоединится игра Umurangi Generation Special Edition. На данный момент официально об этом не сообщается, но сегодня разработчики анонсировали проект для консолей Xbox, а вместе с тем появилась его страница в Microsoft Store.

На странице игры Umurangi Generation Special Edition, где доступен предварительный заказ проекта, игроки обратили внимание, что проект предлагается установить по Game Pass. Это может свидетельствовать о планах Microsoft добавить игру в подписку в день релиза.


Отметим, что в качестве дня релиза Umurangi Generation Special Edition для Xbox в Microsoftt Store значится 16 мая 2022 года. Сама игра представляет собой симулятор фотографа от первого лица в мире ретро-будущего.


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По материалам: newxboxone

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