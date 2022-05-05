В новом трейлере Sniper Elite 5 показали особенности новой части серии
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В новом трейлере Sniper Elite 5 показали особенности новой части серии

В новом трейлере Sniper Elite 5 показали особенности новой части серии


Студия Rebellion опубликовала новый трейлер игры Sniper Elite 5, который демонстрирует, чем новая часть серии будет отличаться от предыдущих, кроме новых карт и нового оружия.

В трейлере можно видеть кастомизацию оружия, о чем ранее разработчики рассказывали в отдельном видео. Кроме того, для новой части переработали физику стрельбы и киллкам. Помимо сюжетной кампании, игроков ждут различные многопользовательские режимы, а также кооператив. Плюс заявлен общий мультиплеер между всеми платформами.


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Напомним, что действия Sniper Elite 5 развернутся во Франции в 1944 году. Игра выходит 26 мая на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox Series X | S и Xbox One. Сразу после релиза проект будет добавлен в подписку Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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