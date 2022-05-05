Виктория Боня учит дочь воевать с папой
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Виктория Боня учит дочь воевать с папой

Виктория Боня учит дочь воевать с папой
42-летняя ведущая и модель Виктория Боня рассказала о проблемах с дочерью. Телеведущая давно не живет вместе с Алексом Смерфитом, от которого она родила дочь Анджелину Летицию. Однако модель сумела сохранить с сыном ирландского миллиардера дружеские отношения и даже осталась жить в Монако, чтобы экс-избранник смог участвовать в воспитании ребенка. Но мир между бывшими влюбленными может вот-вот рухнуть из-за поведения их 10-летней наследницы.
Виктория Боня с дочерью - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Боня рассказала подписчикам, что сейчас девочка ходит во французскую школу, которую подобрал для нее отец. Учебное заведение не пришлось Анджелине по душе, и она хочет перевестись в другое место, но Смерфит категорически против. За советом и поддержкой девочка, разумеется, отправилась к маме, и Виктория встала на сторону наследницы в войне против ее папы. Правда, пока об открытой конфронтации речи не идет: Боня уверена, что можно будет хитростью заставить Алекса согласиться, и вместе с подругой уже взялась обучить дочь разным женским приемам. Однако поклонникам Виктории ее приемы воспитания кажутся сомнительными и они уже предупредили звезду «Дома-2», что до добра ее ухищрения не доведут. Ведь за обучение Анджелины платит отец, а значит последнее слово за ним. Более того, по слухам, Боня целиком и полностью живет на деньги Смерфита и рискует остаться на улице, если разозлит его. К слову, Боня не всегда так хорошо ладила со экс-возлюбленным. Ранее она жаловалась, что сын крупного промышленника не платит ей ежемесячных алиментов, а если и соглашается дать определенную сумму, то обычно оплачивает лишь половину, остальное же Виктория покрывает из собственного кармана.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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