16 фото, доказывающих, что за красивой картинкой в соцсетях всегда скрывается жизнь, и она куда менее идеальна
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16 фото, доказывающих, что за красивой картинкой в соцсетях всегда скрывается жизнь, и она куда менее идеальна

16 фото, доказывающих, что за красивой картинкой в соцсетях всегда скрывается жизнь, и она куда менее идеальна

Согласитесь, у каждого бывали ситуации, когда зайдёшь в социальные сети, а там все такие красивые и идеальные! Гладкая кожа, талии тонкие, ноги длинные, к макияжу не придраться. А ты сидишь в растянутой футболке, на лбу какой-нибудь прыщ предательски выскочил, и так грустно становится от собственной неидеальности. Но за красивыми картинками в соцсетях зачастую прячется жизнь, которая всё же имеет отличия. Мы собрали для вас ряд фотографий на эту тему.

Фотосессия и кадр видео спустя четыре недели

На фото ни капли фотошопа, всё натуральное

Фото из одного и того же профиля с разницей в несколько дней

Сила фильтров

Фото в личном профиле и в аккаунте спортзала

Разница между фото и видео

Опубликованное фото и фото из отметок

Когда забываешь, что выложила ту же фотографию несколько дней назад, но без редактирования

Это вообще законно?

Участница румынского реалити-шоу. Первое фото взято из её социальных сетей, а второе — скриншот с прямого эфира.

Кому нужны функционирующие челюсти и горло, если у вас могут быть густые волосы?

На втором фото ну очень жёсткие фильтры

Один и тот же человек

Новостное агентство решило отфотошопить снимок слева

Непонятно, чего хотелось добиться этому агентству, в итоге просто была уничтожена структура кожи, а кадр выглядит некачественным и мёртвым. Справа гораздо лучше, а отпечаток очков только добавляет живости моменту.

Видео и фото. Буквально два разных человека

То, что выкладывает девушка, и то, как фото выглядело изначально

А здесь вы можете найти подборку случаев, когда фотошоп был использован, чтобы сделать смешные фото ещё более смешными.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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