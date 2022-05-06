19 питомцев, которые устроили настоящий хаос в доме, но у них на этот счёт нет ни капли сожаления
Владельцы кошек и собак знают не понаслышке о проделках, которые могут вычудить их питомцы. Хаос в доме — обычное дело, если ненадолго утратить бдительность и расслабиться. Пушистые проказники, улучив момент, сразу отправятся на поиски приключений, которые обязательно порадуют их и совсем немного расстроят хозяев. Ведь последствия беспорядка убирать им! В этом случае остаётся только взять телефон или камеру, чтобы запечатлеть виновника и поделиться смешным фото с другими.
Я поймал его на краже моих денег
Жизнь бандита.
Он просто должен бульдогу с улицы 20 долларов.
И пусть весь мир подождёт
Попался!
Я здесь не при чём!
Преступник пойман на месте, но он и не пытался скрыться
У пса свой взгляд на дизайн интерьера
Решил немного подкрепиться
Зачем тебе картошка в холодильнике?
Я проверяю сроки годности!
Увлёкся процессом и не смог остановиться
Маленький садовник
Кот нашёл и рассыпал кошачью мяту. Кажется, ему весело
Я принёс тебе подкрепиться
Главное, делать вид, что всё так и должно быть
Это невероятно! Возможно, его миска была пуста.
Хозяйское — всегда вкуснее.
Я отворачиваюсь всего на секунду и вижу Мэнни с крышкой от мусорного бака на голове
Может быть поможешь уже?
Итак, ты говоришь, что я не должен был надевать это? Верно?
Пойман на месте преступления
Так выглядит собачье счастье
Кажется, придётся покупать новый стул
Справился с уничтожением лежанки на отлично
Расхититель хлебниц
Я вижу у вас тоже есть вор хлеба…
Витамин В помогает против выпадения волос.
Мне захотелось тостов.
Ты уже вернулся? Не вовремя
Здесь вы можете посмотреть на смешные фото кошек и собак, которые провинились перед хозяином и теперь испытывают за это невероятную вину.