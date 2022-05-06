19 питомцев, которые устроили настоящий хаос в доме, но у них на этот счёт нет ни капли сожаления
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19 питомцев, которые устроили настоящий хаос в доме, но у них на этот счёт нет ни капли сожаления

19 питомцев, которые устроили настоящий хаос в доме, но у них на этот счёт нет ни капли сожаления

Владельцы кошек и собак знают не понаслышке о проделках, которые могут вычудить их питомцы. Хаос в доме — обычное дело, если ненадолго утратить бдительность и расслабиться. Пушистые проказники, улучив момент, сразу отправятся на поиски приключений, которые обязательно порадуют их и совсем немного расстроят хозяев. Ведь последствия беспорядка убирать им! В этом случае остаётся только взять телефон или камеру, чтобы запечатлеть виновника и поделиться смешным фото с другими.

Я поймал его на краже моих денег

Жизнь бандита.

Он просто должен бульдогу с улицы 20 долларов.

И пусть весь мир подождёт

Попался!

Я здесь не при чём!

Преступник пойман на месте, но он и не пытался скрыться

У пса свой взгляд на дизайн интерьера

Решил немного подкрепиться

Зачем тебе картошка в холодильнике?

Я проверяю сроки годности!

Увлёкся процессом и не смог остановиться

Маленький садовник

Кот нашёл и рассыпал кошачью мяту. Кажется, ему весело

Я принёс тебе подкрепиться

Главное, делать вид, что всё так и должно быть

Это невероятно! Возможно, его миска была пуста.

Хозяйское — всегда вкуснее.

Я отворачиваюсь всего на секунду и вижу Мэнни с крышкой от мусорного бака на голове

Может быть поможешь уже?

Итак, ты говоришь, что я не должен был надевать это? Верно?

Пойман на месте преступления

Так выглядит собачье счастье

Кажется, придётся покупать новый стул

Справился с уничтожением лежанки на отлично

Расхититель хлебниц

Я вижу у вас тоже есть вор хлеба…

Витамин В помогает против выпадения волос.

Мне захотелось тостов.

Ты уже вернулся? Не вовремя

Здесь вы можете посмотреть на смешные фото кошек и собак, которые провинились перед хозяином и теперь испытывают за это невероятную вину.

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По материалам: Юмор

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